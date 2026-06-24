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Video Marine Le Pen, atac la Donald Trump: ce a nemulțumit-o pe șefa extremei drepte franceze

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Marine Le Pen
Lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen. Foto: Profimedia Images
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Preşedinta grupului parlamentar al Partidului Rassemblement National (RN, extremă dreapta, în opoziţie) în Adunarea Naţională franceză, Marine Le Pen, l-a atacat miercuri, la postul France Culture, pe preşedintele american Donald Trump, despre care a spus că a dezamăgit extrema dreaptă franceză şi a „făcut inversul a ceea ce a promis”, relatează Le Figaro, potrivit News.ro.

„Atunci când un politician este ales, el trebuie să-şi respecte angajamentele”, l-a atacat ea pe președintele american.

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Prin Războiul din Iran, Donald Trump „a făcut inversul a ceea ce a promis”, l-a acuzat Marine Le Pen.Însă ea a recunoscut că extrema dreaptă franceză a salutat politica „rupturii cu imperialismul” a liderului american.

Preşedinta grupului RN în Camera inferioară a Parlamentului francez a apreciat că Iranul iese din acest război „mai puternic decât era înainte”, citând în acest sens posibilitatea ca activele iraniene să fie deblocate.

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„Capacitatăţile lor militare sunt mai puţin atinse decât speram. Asta nu este o veste bună”, a continuat ea.

„Strâmtoarea Ormuz în mâinile Iranului este un pericol, o bombă atomică, fără să fie de fapt (o bombă atomică)”, a deplâns ea.

În ceea ce priveşte Israelul - care continuă să atace Libanul, ignorând un armistiţiu -, Marine Le Pen a criticat „metoda”.

„Ţintirea capitalei Libanului nu este un mijloc de slăbire a Hezbollahului”, a denunţat ea.

Franţa „nu se aude” în problema libaneză, a atacat ea puterea de la Paris, în contextul în care Misiunea ONU în Liban FINUL urmează să se retragă la sfârşitul lui 2026.

„Eu cred, în ceea ce mă priveşte, că trebuie să se acţioneze pe trei axe: retragerea israeliană din Liban, dezarmarea treptată a Hezbollahului după (retragerea) FINUL şi consolidarea forţelor armate libaneze”, a apreciat ea.

Pe plan internaţional, Marine Le Pen a fost întrebată despre schimbarea poziţiei extremei drepte franceze în favoarea Ucrainei, care nu a fost mereu susţinută în mod clar.

„De la începutul războiului (din Ucraina), noi n-am avut nicio ambiguitate”, a răspuns ea. „Orice atingere a suveranităţii unui stat de către alt stat este condamnată din partea noastră”, a subliniat ea, invocând „dreptul internaţional”.

„Dacă nu reuşim să creăm condiţiile unei Conferinţe a Păcii, vom avea al treilea război mondial sau Războiul de 100 de ani”, a mai spus Marine Le Pen.

Editor : B.E.

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