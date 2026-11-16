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Marine Le Pen i-a spus ambasadorului ucrainean că, dacă va fi aleasă preşedintă, Parisul nu va mai ajuta financiar Kievul

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Marine Le Pen
Foto: Profimedia
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Marine Le Pen, candidata partidului Rassemblement National (RN, fostul Front Naţional) la alegerile prezidenţiale din 2027, a avut o întâlnire cu uşile închise cu ambasadorul Ucrainei la Paris, căruia i-a reiterat că, dacă va fi aleasă la Palatul Elysée, „situaţia finanţelor publice ale Franţei nu (ar) mai permite să ajutăm financiar Ucraina în lunile următoare”, potrivit unui comunicat difuzat de RN.

Marine Le Pen a dat totuşi asigurări că „va respecta angajamentele luate până în prezent de Franţa, în special cu privire la împrumutul de 90 miliarde de euro” acordat Kievului de Uniunea Europeană.

Potrivit AFP, aceasta constituie o altă modalitate de a formula ceea ce Le Pen afirmă de câteva săptămâni, şi anume că, dacă va ajunge la putere, va „menţine timp de şase luni” plăţile înainte de a „înceta ajutorul financiar” către Kiev.

Acest termen s-ar extinde până în noiembrie 2027, având în vedere că împrumutul european ar trebui să acopere anii 2026 şi 2027.

De asemenea, ea „l-a însărcinat pe ambasador să-i transmită preşedintelui (Volodimir) Zelenski că este pe deplin pregătită să se întâlnească cu el la Paris sau Bruxelles”.

Pe de altă parte, ea i-a promis ambasadorului Vadim Omelcenko că „va continua să susţină Ucraina prin donaţii de material, de ajutor umanitar şi printr-o diplomaţie mult mai activă”.

În această ultimă privinţă, Marine Le Pen şi-a exprimat dorinţa „de a vedea Franţa jucând un rol mai activ în negocierile în curs”.

Candidata RN a „reamintit că urmărirea păcii constituie, cu siguranţă, un obiectiv dificil de atins, dar unul pe care toată lumea ar trebui să-l aibă în vedere”.

Discuţia a permis, de asemenea, celor două părţi să ia în considerare un „parteneriat strategic” între Paris şi Kiev „în mai multe domenii, în special tehnologia digitală, industria de apărare şi energia nucleară civilă”, şi care „s-ar putea materializa imediat după încheierea conflictului şi să contribuie, astfel, la reconstrucţia Ucrainei”, se mai arată în comunicatul RN, citat de AFP, potrivit Agerpres.

Editor : B.P.

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