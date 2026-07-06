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Marine Le Pen riscă excluderea din cursa pentru președinția Franței. Ce șanse are protejatul său să obțină susținerea dreptei franceze

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Marine Le Pen and Jordan Bardella at the RN party event "La fete champetre" - Lievin AJ
Jordan Bardella, președintele partidului francez de extremă dreapta Rassemblement National (RN), și Marine Le Pen, președinta grupului parlamentar al Rassemblement National, se îmbrățișează în timpul unui eveniment al partidului, intitulat „La fête champêtre”, desfășurat la Lievin, în nordul Franței, pe 4 iulie 2026. Foto: Profimedia
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În timp ce lidera partidului Adunarea Națională așteaptă verdictul în apel care va stabili dacă poate candida la președinție, Jordan Bardella este un înlocuitor popular. Marine Le Pen a intensificat presiunea asupra judecătorilor care se pregătesc să pronunțe o hotărâre crucială, care va stabili dacă politiciana poate candida la președinția Franței, scrie The Times.

„Îmi dau seama de greutatea care apasă pe umerii lor”, a declarat lidera partidului populist de dreapta, adăugând că o decizie de a-i interzice candidatura, care va fi pronunțată marți, ar „împiedica țara noastră să funcționeze democratic”.

Hotărârea Curții de Apel din Paris va influența parțial alegerile prezidențiale din 2027. Dacă Le Pen, în vârstă de 57 de ani, nu va putea participa, ea a declarat că va fi înlocuită de Jordan Bardella, președintele partidului, în vârstă de 30 de ani.

Sondajele indică faptul că oricare dintre ei ar avea șanse mari de victorie, pe fondul unei ascensiuni globale a populismului de dreapta și al nemulțumirii generalizate din Franța față de partidele de centru care au guvernat țara sub președintele Macron, care nu poate candida pentru un al treilea mandat.

Un sondaj Ifop-Fiducial realizat pentru Le Figaro luna trecută a arătat că Bardella era mai popular decât mentorul său. Cu el  drept candidat, partidul  a obținut 36% din voturi în primul tur al alegerilor, se precizează în sondaj. Cu Le Pen ca candidată, ponderea voturilor a fost de 32%. Cel mai apropiat rival al lor, Edouard Philippe, fostul prim-ministru de centru-dreapta al lui Macron, se afla la 12 puncte procentuale în urma lui Le Pen și la 16 în urma lui Bardella.

În ciuda acestui fapt, adversarii partidului de extremă dreapta și chiar unii dintre deputații săi susțin că Le Pen ar fi o candidată mai potrivită. Ea a candidat deja de trei ori la președinție de când a preluat conducerea partidului de la Jean-Marie, tatăl său decedat, în 2011, pierzând de două ori în fața lui Macron, și știe la ce să se aștepte în campania electorală.

Bardella, pe de altă parte, nu are experiență într-o cursă prezidențială, deși și-a condus partidul în alegerile parlamentare generale și europene. În ultimele săptămâni, el a adoptat o atitudine defensivă în fața atacurilor legate de relația sa cu prințesa Maria Carolina de Bourbon-Cele Două Sicilii, a cărei familie revendică fostul Regat al Celor Două Sicilii. Oponenții au încercat să-l prezinte ca pe un parvenit obsedat de strălucire. El a reacționat cu iritare.

Un deputat al partidului a declarat pentru France Info, postul de radio de stat, că ar „intra în doliu” dacă Le Pen nu ar putea reprezenta partidul anul viitor. „Nu știu cum ne-am descurca cu asta”, a spus deputatul.

„O să-mi iau câteva zile libere ca să nu cedez nervos”, a spus un altul, care a adăugat că, dacă lui Le Pen îi va fi interzis să candideze, „o să ajung la un spital de psihiatrie”.

Le Pen se numără printre cei 12 inculpați, inclusiv propriul său partid, care au formulat apel împotriva condamnărilor legate de deturnarea a 4,3 milioane de euro din fondurile Parlamentului European între 2004 și 2016. O instanță inferioară i-a găsit vinovați anul trecut de mobilizarea asistenților parlamentari ai europarlamentarilor, care erau finanțați din banii contribuabililor, pentru activități ale partidului politic, inclusiv, într-un caz, ca șofer și gardă de corp pentru Le Pen și tatăl ei.

Le Pen a fost condamnată la doi ani de arest la domiciliu cu brățară electronică la gleznă și i s-a interzis să candideze la funcții publice timp de cinci ani pentru rolul pe care l-a jucat în acest caz.

Ea a reacționat cu furie, protestând vehement că este nevinovată și denunțând ceea ce a numit o hotărâre motivată politic, menită să o elimine din cursa prezidențială.

În cadrul ședinței de apel din acest an, Le Pen s-a arătat mult mai puțin virulentă. Ea a recunoscut că s-au comis „greșeli”, dar a insistat că „nu a avut niciodată sentimentul că ar fi comis o infracțiune”.

Comentatorii afirmă că strategia ei nu a fost atât de a obține anularea condamnării, cât de a obține o reducere a pedepsei. O interdicție de doi ani de a candida la funcții publice, de exemplu, ar fi o veste bună pentru ea. Interdicția ar fi considerată a fi început la 31 martie 2025, data hotărârii instanței de fond, și s-ar încheia înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 18 aprilie 2027, ceea ce înseamnă că ar putea candida.

Cu toate acestea, Le Pen a declarat că, chiar dacă i se va permite să candideze, nu o va face dacă va fi plasată în arest la domiciliu cu brățară electronică la gleznă și va fi obligată să solicite autorizarea unui judecător înainte de a ieși din casă.

„Nu pot depinde de un magistrat care să-mi autorizeze participarea la un miting [politic]… sau [întâlnirea cu alegătorii] într-o piață. Consider că, atunci când ești candidat la președinție, trebuie să te poți deplasa în deplină libertate.”

Declarațiile sale, făcute într-un interviu săptămâna trecută, au fost interpretate pe scară largă ca o modalitate de a spori presiunea asupra lui Michèle Agi, președinta curții de apel, care va citi verdictul. În timpul ședinței, Le Pen a părut adesea resemnată, mai ales când procurorii au solicitat instanței să mențină interdicția de a candida timp de cinci ani. „Credea că totul era pierdut”, a declarat un colaborator pentru France Info, care a precizat că Le Pen și-a luat o săptămână de concediu pe insula Guadelupa din Caraibe după ședință.

Acum, tabăra lui Le Pen și-a reînnoit speranța că judecătorii vor ezita să o împiedice să candideze. Laurent Jacobelli, deputat al partidului Rassemblement, a declarat: „Este în mod inevitabil o chestiune politică atunci când îi interzici candidatului natural al celui mai mare partid politic din Franța… să participe la alegerile prezidențiale, mama tuturor bătăliilor.”

Le Pen și Bardella s-au străduit să sublinieze că partidul va rămâne unit, indiferent de decizia curții de apel. La o întâlnire cu activiștii din nordul Franței în acest weekend, Le Pen a spus: „Dacă sistemul juridic mă împiedică să candidez, îl voi susține pe [Bardella] cu multă energie, cu multă convingere și cu multă încredere. Jordan și cu mine avem o prietenie strânsă și o mare încredere unul în celălalt.”

La rândul său, Bardella a declarat că, dacă Le Pen va fi autorizată să candideze, o va susține. „Vreau să-mi reafirm sprijinul total și prietenia mea totală”, a spus el.

Cu toate acestea, analiștii consideră că „prietenia” ar putea fi pusă la încercare dacă Bardella va ajunge să fie candidat. Deși amândoi sunt în favoarea unei politici dure împotriva imigrației și a asimilării comunităților de imigranți, în special din fostele colonii musulmane ale Franței, ei par să aibă opinii divergente în ceea ce privește economia. Le Pen susține sistemul de asistență socială, cel puțin pentru clasele muncitoare albe, în timp ce Bardella s-a pronunțat în favoarea mediului de afaceri.

Editor : B.E.

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