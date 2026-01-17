Mario Draghi: „Europa poate că nu a avut niciodată mai mulţi inamici ca azi, atât interni, cât şi externi”

Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE), italianul Mario Draghi - creditat cu salvarea euro de la prăbuşire în 2012, care avertizează neîncetat împotriva unei „agonii lente” a Bătrânului Continent -, a primit Premiul Carol Cel Mare (Charlemagne) pentru contribuţia sa la unitatea europeană, anunţă sâmbătă organizatorii, avertizând că Europa este necesar să-şi consolideze de urgenţă economia, relatează AFP.

”Situaţia este gravă”, a declarat deputatul german Armin Laschet, preşedintele Comitetului de Selecţie sl acestei prestigioase distincţii.

„Europa nu trebuie să devină un pion în mâna puterilor străine în faţa acumulării crizelor geopolitice”, a subliniat el.

„Dacă Europa nu este competitivă pe plan economic, ea nu va dispune, pe termen lung, de baze financiare, tehnologice şi industriale care să-i garanteze securitatea”, a declarat el într-un discurs pe un tom grav.

Creditat larg cu salvarea euro de la prăbuşire, după ce a promis în 2012 să facă ”tot ceea ce va trebui” pentru a susţine moneda unică în perioada de vârf a crizei datoriilor în zona euro, Mario Draghi îndemană de atunci Uniunea Europeană (UE) să-şi aprofundeze integrarea economică, pentru a rivaliza mai bine atât cu Statele Unite, cât şi cu China.

„Reforme radicale”

Într-un raport-far din 2024 cu privire la competitivitate, în care cere ”reforme radicale” în UE, Mario Draghi a prezentat 383 de recomandări şi a îndemnat la reglementare comună a pieţelor de capital de pe continent şi la o reducere globală a birocraţiei în favoarea întreprinderilor.

Europa este supusă unor presiuni tot mai mari să-şi dinamizeze economia, în contextul în care partide antisistem obţin victorii electorale pe tot continentul şi în care Rusia şi Statele Unite se arată tot mai ostile.

„Această decizie (de a i se decerna acest premiu) intervine într-un moment în care Europa poate că nu a avut niciodată mai mulţi inamici ca azi, atât interni, cât şi externi”, a declarat fostul director al BCE (2011-2019), în vârstă de 73 de ani, într-un scurt discurs de mulţumire, difuzat prin video.

„Trebuie să devenim mai puternici: mai puternici militar, maiputernici economic şi mai puternici politic”, a subliniat Draghi.

Premiul - care poartă numele regelui francilor, devenit împăratul Carol Cel Mare, primul care a unificat o mare parte a Europei Occidentale după căderea Imperiului Roman Occidental - este decernat de către un Comitet de 17 membri şi remis la Aachen, fosta capitală a imperiului carolingian.

Premiul a fost creat în 1949, în vederea promovării construcţiei europene, după distrugerile celui de-al Doilesa Război Mondial, notează AFP, citată de News.ro.

Între laureaţii precedenţi se află Papa Francisc I, Volodimir Zelenski şi poporul ucrainean, preşedintele francez Emmanuel macron şi fostul premier ceh şi fost disident anticomunist Václav Havel.

