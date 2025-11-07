Live TV

„Marioneta Kremlinului”. Gunvor renunță la oferta de 22 de miliarde de dolari pentru Lukoil, după ce SUA a anunțat blocarea tranzacției

Data actualizării: Data publicării:
Lukoil
Bnezinărie Lukoil Rusia. Foto: Profimedia
Elvețienii de la Gunvor au declarat că renunță la oferta de 22 de miliarde de dolari pentru achiziționarea activelor Lukoil din străinătate, după ce SUA au blocat tranzacția.

Declarația Trezoreriei SUA

Trezoreria SUA a declarat joi într-o postare pe X că nu va acorda licență companiei Gunvor pentru a opera activele Lukoil „atât timp cât Putin continuă uciderile fără sens” în Ucraina, scrie Swissinfo, care preia informații Financial Times.

Acesta a descris compania Gunvor, fondată de un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, dar care a încercat să se distanțeze de această țară, ca fiind „marioneta Kremlinului”.

Ce spune Gunvor

Gunvor a declarat la scurt timp după postare că își retrage planul de a cumpăra activele internaționale ale Lukoil. Compania a avertizat anterior că vor fi pierdute locuri de muncă în Europa dacă tranzacția nu va avea loc.

Lukoil a căutat cumpărători pentru afacerile sale internaționale, care includ active în SUA, după ce administrația Trump a impus sancțiuni drastice asupra marelui producător rus de petrol luna trecută. Măsurile, care au afectat și compania Rosneft controlată de Kremlin, au intensificat presiunea americană asupra lui Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Gunvor a declarat că declarația Trezoreriei despre companie era „fundamental greșită și falsă”, adăugând că „de mai bine de un deceniu s-a distanțat activ” de comerțul cu petrol rusesc, și-a vândut activele rusești și a condamnat public invazia pe scară largă a Ucrainei.

„Salutăm oportunitatea de a ne asigura că această neînțelegere evidentă este corectată. Între timp, Gunvor își retrage propunerea privind activele internaționale ale Lukoil.”

Lukoil nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Escaladare

Declarația Trezoreriei despre Gunvor a marcat o nouă escaladare a eforturilor Washingtonului de a bloca exporturile de petrol ale Rusiei, o sursă crucială de bani pentru finanțarea războiului lui Putin. De asemenea, aceasta atrage Gunvor în conflictul geopolitic, în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, încearcă să pună capăt războiului.

Financial Times a raportat anterior că Lukoil intenționa să vândă active internaționale în valoare de 22 de miliarde de dolari din Europa și Orientul Mijlociu către Gunvor, după ce sancțiunile SUA au lovit compania.

Ce ar fi cuprins tranzacția

Tranzacția ar fi cuprins rafinăriile de petrol ale Lukoil din România și Bulgaria, rețeaua sa de benzinării din SUA și Europa, precum și câmpurile de petrol și gaze din Orientul Mijlociu, Asia Centrală și Africa.

Comerciantul elvețian a fost fondat în anii 1990 de Torbjörn Törnqvist și Gennady Timchenko, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Putin.

Trezoreria SUA a afirmat în 2014 că Putin avea investiții în Gunvor.

După ce Rusia a anexat Crimeea, Timchenko a fost supus sancțiunilor SUA și și-a vândut participația în companie către Törnqvist, actualul director executiv al grupului.

Un purtător de cuvânt a declarat anterior pentru FT că Timchenko nu mai are „nicio implicare” în companie de când și-a cedat participația.

Anunțul Trezoreriei, prima sa declarație publică cu privire la tranzacția propusă de Gunvor cu marele producător rus de petrol, pune sub semnul întrebării viitorul activelor, întrucât sancțiunile urmează să intre în vigoare pe 21 noiembrie.

Săptămâna trecută, Gunvor a avertizat că Europa ar putea suferi pierderi de locuri de muncă și întreruperi în aprovizionarea cu combustibil dacă tranzacția de cumpărare a activelor de peste hotare deținute de compania rusă Lukoil ar fi blocată.

Törnqvist a declarat pentru FT într-un interviu că ar trebui emise urgent autorizații pentru a se asigura că aprovizionarea cu combustibil nu va fi întreruptă odată cu intrarea în vigoare a noilor sancțiuni.

„Nu poate fi finalizată în două săptămâni. Întreaga activitate internațională a Lukoil este paralizată. Nimeni nu poate face tranzacții cu ei. Multe locuri de muncă sunt în pericol, iar capacitatea de rafinare ar putea fi grav afectată”, a spus el.

Lukoil, România, Bulgaria

Rafinăria Lukoil din Burgas asigură mai mult de două treimi din aprovizionarea cu combustibil a Bulgariei, în timp ce instalația Petrotel din România reprezintă aproximativ o treime din capacitatea de rafinare a țării.

Lukoil operează o rețea de aproximativ 200 de benzinării și magazine de proximitate în întreaga SUA.

