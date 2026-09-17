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Mark Carney, după ce Canada a fost invitată să devină membru asociat al UE: „Nu suntem aliaţi de vreme bună”

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Prime Minister Mark Carney begins his address to the European Parliament in Strasbourg
Mark Carney spune că UE va avea un aliat de nădejde în Canada. Foto: Profimedia
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Din articol
„Nu trebuie să fim intimidaţi de amploarea acestei sarcini” „Nu dorim puterea de a-i domina pe alţii”

Premierul canadian Mark Carney a declarat joi, în plenul Parlamentului European, că ţara sa salută ambiţia preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a invita Canada să devină membru asociat al UE.

„Nu suntem aliaţi de vreme bună. Nu urmărim acorduri de sumă zero. Angajamentul nostru pentru statul de drept, apărarea noastră a demnităţii umane, libertăţii individuale şi a democraţiei împărtăşesc aceleaşi rădăcini adânci, aceeaşi dedicare de neclintit”, a afirmat premierul canadian în plenul PE, potrivit Agerpres.

Mark Carney a fost foarte bine primit de eurodeputaţi, deşi chiar înainte de începerea discursul său s-au auzit o voce din asistenţă care a strigat „USA”.

„Noi credem că o economie puternică nu este un scop în sine însuşi, ci un mijloc către o societate dreaptă. Suntem dedicaţi moştenirii noastre. Credem că prosperitatea noastră creşte atunci când este împărtăşită. Iar această împărtăşire este o alegere, nu o coincidenţă”, a mai spus el.

„Canada şi UE sunt fiecare puternice. Canada şi Europa sunt chiar mai puternice împreună”, a afirmat Carney în faţa eurodeputaţilor, care l-au aplaudat de mai multe ori la scenă deschisă.

„Nu trebuie să fim intimidaţi de amploarea acestei sarcini”

El a adăugat că „instituţiile pe care le-am moştenit sunt organizate de geografie. Capabilităţile strategice de care avem nevoie sunt organizate de scopul lor. Ne putem alia prin scop, dacă suntem îndrăzneţi şi chibzuiţi. Nu trebuie să fim intimidaţi de amploarea acestei sarcini”, a pledat el.

„Preşedinta (Ursula) von der Leyen a vorbit ieri (miercuri - n.r.) despre a duce CETA dincolo de o Alianţă pentru viitor - deschizând uşa pentru ca ţara noastră să devină primul membru asociat al UE. Salutăm această ambiţie. Sondajele arată că o majoritatea copleşitoare a canadienilor susţin legături mult mai apropiate cu Europa. O alianţă pentru viitor este o abordare pozitivă unică pe care o vom defini împreună, construind pe atuurile noastre comune şi pe valorile noastre împărtăşite”, a afirmat Carney în discursul său.

„Canada şi Europa ar trebui să-şi asigure autonomia strategică prin cooperare aprofundată într-o gama întreagă de capabilităţi strategice, între care minerale strategice, capacităţi în industria de apărare, Inteligenţă Artificială, securitate energetică, spaţiu”, a exemplificat şeful guvernului canadian.

„Ar trebui să aprofundăm legăturile de la om la om, permiţându-le tinerilor să trăiască, să muncească şi să studieze unde vor pe oricare dintre malurile Atlanticului. Apartenenţa Canadei la programul Erasmus+ le poate oferi studenţilor voştri şi ai noştri mai multe oportunităţi de a învăţa la universităţi de top din lume, de a-şi lărgi orizontul, de a construi legături de durată care vor alimenta alianţa noastră pe viitor”, a afirmat şeful guvernului de la Ottawa.

„Nu dorim puterea de a-i domina pe alţii”

Faptul că ar deveni membră a programului Horizon va permite Canadei „punerea resurselor la un loc, cooperare în ceea ce priveşte frontierele tehnologice şi obţinerea de pârghii pentru institutele noastre de cercetare şi universităţile noastre”, a declarat el.

Premierul canadian a ţinut să se asigure că este clar ceea ce propune.

„Nu propun un al treilea bloc pentru a deveni o mare putere, dar cu maniere mai bune. Nu dorim puterea de a-i domina pe alţii. Dimpotrivă, urmărim rezilienţa pentru ca nimeni să nu ne poată controla pieţele, să ne afecteze suveranitatea, să ne ameninţe integritatea teritorială, sau să ne submineze libertăţile, democraţiile sau statul de drept. Aceste motivaţii, combinate cu puterea noastră latentă, înseamnă că putem contribui la crearea unei viitoare ordini mondiale juste, stabile şi prospere”, le-a spus Mark Carney eurodeputaţilor.

„O alianţă Canada-UE va crea un far pentru alte democraţii. O alianţă care nu este definită prin lucrurile cărora li se opune, ci prin lucrurile care le agreează: libertate, solidaritate, prosperitate, sustenabilitate. O alianţă care construieşte rezilienţă pentru ceea ce ne permite nouă să facem mai mult pentru cetăţenii noştri şi lor să facă mai mult pentru ei înşişi”, a explicat el.

Editor : B.P.

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