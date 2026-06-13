Mark Carney, în vizită în Irlanda. Premierul canadian susține că acordul SUA - Iran necesită „o încetare mai amplă a ostilităților”

Viitorul summit al G7 ar putea veni la momentul potrivit pentru a consolida un acord de pace în curs de negociere privind Iranul — dar numai dacă înțelegerea include și un armistițiu în Liban, au subliniat sâmbătă liderii Canadei și Irlandei, relatează Politico.

Prim-ministrul canadian Mark Carney, vorbind la începutul unei vizite de două zile în Irlanda, și-a îndreptat atenția către următoarea sa destinație, mult mai dificilă: summitul G7 din Franța, alături de cel care îi este adesea adversar pe scena internațională, președintele american Donald Trump.

Aflându-se alături de prim-ministrul irlandez Micheal Martin în fața biroului său din centrul Dublinului, Carney a declarat că este „încurajat de evoluțiile recente”, referindu-se la speranțele oscilante legate de un eventual acord între SUA și Iran.

Carney a subliniat „posibilitatea unei încetări mai durabile a ostilităților” și a calificat drept „oportună” inițiativa Franței, țara gazdă a summitului G7, de a include liderii Egiptului, Arabiei Saudite, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite într-un format extins al summitului.

Carney a subliniat însă că orice acord credibil ar necesita „o încetare mai amplă a ostilităților, inclusiv în Liban”.

Martin — al cărui guvern a criticat dur Israelul, care și-a închis ambasada din Irlanda în semn de protest — a fost de acord, afirmând că ar fi „extrem de important ca Libanul să fie inclus în procesul de pace. Suveranitatea libaneză este absolut esențială”.

Libanul are o importanță deosebită pentru Irlanda, care nu este membră a NATO, deoarece Irlanda contribuie cu trupe la forța de menținere a păcii a Organizației Națiunilor Unite din sudul Libanului — și a pierdut 48 de soldați în misiune în această regiune începând din 1978.

Vizita lui Carney în Irlanda are, printre altele, scopul de a promova agenda sa de consolidare a cooperării canadiene cu Europa, ca o contrapondere la tensiunile pe care țara le-a cunoscut cu vecinul său din sud în perioada administrației Trump. Iar Irlanda este pe cale să devină un aliat deosebit de influent, întrucât va prelua președinția rotativă a Consiliului European la 1 iulie și, prin urmare, va găzdui numeroase evenimente ale UE în următoarele șase luni.

Însă călătoria lui Carney în Irlanda pare să fie și o încercare de a-și consolida imaginea politică, un expert în politici publice și fost bancher central. Istoria familiei sale va fi în centrul atenției duminică, când va vizita casa strămoșească dintr-un sat din comitatul Mayo, de unde bunicii săi paterni au emigrat în Canada în 1925.

Pe parcursul conferinței de presă comune de sâmbătă, ambii lideri păreau hotărâți să evite criticarea lui Trump prin faptul că nu l-au menționat. Niciunul dintre discursurile lor nu a făcut referire la Statele Unite, cu atât mai puțin la Trump. Iar când întrebările reporterilor s-au concentrat, inevitabil, asupra rolului lui Trump în conflictele internaționale și asupra aparentei sale nesiguranțe ca partener comercial, Carney și Martin s-au străduit din răsputeri să evite un răspuns direct, notează sursa citată.

Carney a recunoscut inclusiv jocul de cuvinte, încheind un răspuns lung în care nu l-a menționat pe Trump prin următoarea mărturisire: „Acesta este un răspuns foarte evaziv”.

Martin — a cărui țară se ferește să atragă mânia lui Trump, deoarece profită din plin de pe urma celor aproape 1.000 de multinaționale americane — și-a atenuat critica tacită la adresa administrației Trump prin singura sa mențiune a cuvântului care începe cu litera „T”.

„Președintele Trump a fost ales în mod democratic în funcția de președinte al Statelor Unite și voi respecta întotdeauna acest lucru”, a început Martin, înainte de a adăuga: „Trebuie să fim mereu conștienți de limitele puterii”.

Martin a menționat cele două vizite pe care le-a efectuat recent la Casa Albă cu ocazia Zilei Sfântului Patrick și a remarcat că relațiile dintre orice două țări se pot îmbunătăți întotdeauna — „atâta timp cât există respect reciproc”.

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Editor : A.M.G.