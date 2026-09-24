Mark Carney nu exclude scenariul „extrem” în care Donald Trump ar comanda anexarea Canadei: „E un risc”

Prim-ministrul canadian Mark Carney a luat în considerare „riscul extrem” al unei acţiuni militare a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump, care şi-a exprimat în repetate rânduri dorinţa de a face din Canada cel de-al 51-lea stat american, conform unui interviu publicat miercuri seara de New York Times, citat de AFP.

Întrebat despre aceste ameninţări, fostul guvernator al Băncii Centrale a sugerat, conform ziarului, că a analizat cu atenţie posibilitatea unei acţiuni militare americane, dar a refuzat să detalieze ce ar fi însemnat acest lucru pentru Canada.

„Cred că, într-un astfel de post, ai responsabilitatea de a lua în considerare riscurile extreme”, a declarat el pentru publicaţia citată, potrivit Agerpres.

„Este pur şi simplu o chestiune de gestionare a riscurilor. Nu este un scenariu de bază, dar ar fi fost iresponsabil” să nu se facă acest lucru, a adăugat el, fără a oferi mai multe detalii.

Conflictul comercial dintre Canada şi Statele Unite, care şi-au impus măsuri reciproce similare, a atins un nivel fără precedent de când Canada a întrerupt negocierile cu Casa Albă pe 21 august. Carney a acuzat Casa Albă că încearcă să impună ţării sale un acord „nedrept”.

În acest context, Carney încearcă să reorienteze economia și politica externă a țării către Europa, după deteriorarea gravă a relațiilor comerciale cu Statele Unite.

Premierul canadian i-a cerut emisarului său special pentru Europa să analizeze cele mai ambițioase forme de apropiere de UE, fără ca Ottawa să urmărească aderarea deplină la blocul comunitar sau la piața unică.

După luni de negocieri, oficialii celor două părți analizează modalități prin care Canada ar putea fi conectată informal la piața unică europeană, evaluată la 21.000 de miliarde de dolari, în domenii precum energia, inteligența artificială, mineralele critice necesare pentru baterii și semiconductori și, în special, apărarea.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în urmă cu câteva zile, în plenul Parlamentului European, că Uniunea Europeană invită Canada să devină primul său membru asociat.

Președinta a reamintit legăturile istorice și culturale strânse, atașamentul comun față de democrație, precum și relația comercială – în special prin intermediul CETA, pe care von der Leyen dorește să o depășească pentru a „crea o alianță pentru viitor, în vederea creării unui spațiu comun de prosperitate și securitate economică”.

„Nu este un parteneriat îndreptat împotriva cuiva, ci în favoarea punctelor noastre forte comune”, a precizat ea.

Editor : C.L.B.