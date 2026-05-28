Mark Carney urmărește un nou parteneriat între SUA și Canada: „Cea mai dinamică, rezilientă și inventivă țară”

Prim-ministrul canadian Mark Carney a făcut apel la un „nou parteneriat” cu Statele Unite pentru a „contribui la readucerea Americii la măreție”, într-un discurs ținut joi la New York, relatează Reuters.

Carney a afirmat că, deși lumea trece printr-o „ruptură” pe măsură ce Statele Unite își transformă relațiile comerciale, colaborarea strânsă cu Canada în anumite sectoare, printre care aluminiul, industria auto și mineralele esențiale, va consolida ambele țări.

Pe fondul unui război comercial în curs cu Statele Unite, Carney s-a angajat să dubleze exporturile canadiene către alte piețe în următorul deceniu și a semnat peste 20 de acorduri economice și de securitate în ultimul an.

După amenințările președintelui Donald Trump de a anexa Canada ca al 51-lea stat, Carney a descris relațiile Canadei cu SUA drept „puncte slabe pe care trebuie să le remediem” și a afirmat că SUA și-au schimbat radical abordarea în materie de comerț, majorând tarifele la niveluri înregistrate ultima oară în timpul Marii Depresiuni.

În ianuarie, premierul canadian a făcut referire la „hegemonia americană” într-un discurs ținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, afirmând că o integrare mai strânsă cu marile puteri creează „puncte vulnerabile care pot fi exploatate”.

În New York, însă, prim-ministrul a adoptat un ton mai conciliant, descriind Statele Unite ca fiind „cea mai dinamică, rezilientă și inventivă țară pe care lumea a cunoscut-o vreodată”. El a afirmat că valorile fondatoare ale Statelor Unite – libertatea, democrația, justiția și deschiderea – „ar trebui să continue să servească drept ghid pentru viitorul lor și al lumii”.

Carney a recunoscut că, deși Statele Unite și Canada au avut divergențe de-a lungul anilor, cele două țări au reușit întotdeauna să le rezolve.

El a afirmat că o Canadă puternică ar „contribui la a face America din nou măreață” și a făcut apel la o cooperare mai strânsă între cele două țări în sectoare precum aluminiul, industria auto și mineralele esențiale.

