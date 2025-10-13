Live TV

Mark Rutte a ironizat un submarin rus care s-a defectat și a ieșit la suprafață. „Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic"

Submarin rusesc
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ironizat Rusia pentru defecțiunea submarinului Novorossiisk, care a ieșit la suprafață în apropierea coastei Franței în urmă cu câteva zile, din cauza unei defecțiuni.

Săptămâna trecută, Comandamentul Maritim Aliat al NATO a raportat că Novorossiisk a ieșit la suprafață, publicând fotografii ale submarinului rus escortat de o fregată franceză, scrie Ukrainska Pravda.

Sâmbătă, 11 octombrie, Ministerul Apărării olandez a declarat că Marina olandeză a escortat Novorossiisk și remorcherul Iakov Grebelski în Marea Nordului, sugerând că submarinul era remorcat.

Luni, în Slovenia, Rutte a ironizat în mod deschis nava rusă „avariată”.

„Acum, practic, nu mai există aproape nicio prezență navală rusă în Marea Mediterană. Există doar un submarin rus singuratic și avariat care se întoarce cu greu acasă de la patrulare”, a declarat Rutte.

„Ce schimbare față de romanul lui Tom Clancy din 1984, „Vânătoarea lui Octombrie Roșu”. Astăzi, pare mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”, a adăugat el. [În această carte, Octombrie Roșu este submarinul sovietic – n.red.].

Între timp, Flota Rusă din Marea Neagră a afirmat că nava Novorossiisk, propulsată cu motor diesel, a ieșit la suprafață în largul coastei franceze pentru a respecta regulile de navigație din Canalul Mânecii, efectuând un tranzit interflotă programat după ce și-a încheiat misiunea în Marea Mediterană.

