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Mark Rutte dă asigurări că NATO este pregătită să facă faţă atacurilor hibride ale Moscovei. „Rusia îşi intensifică acţiunile”

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vladimir putin langa comandanti militari
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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NATO este „pregătită” să facă faţă atacurilor cibernetice ruseşti şi altor forme de război hibrid, a declarat joi secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte. El a cerut un sprijin sporit pentru Ucraina ca răspuns la acţiunile Moscovei.

„Rusia îşi intensifică acţiunile în domeniul cibernetic şi de altă natură, dar NATO este pregătită pentru asta”, a declarat Mark Rutte la o ceremonie de comemorare a atacurilor din 11 septembrie 2001 de la New York, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Avem la dispoziţie toate aceste opţiuni de răspuns pentru a contracara ameninţările hibride, pentru a ne asigura că rămânem puternici”, a declarat şeful NATO, cerând ţărilor să ofere „mai mult sprijin Ucrainei” dacă „vor cu adevărat să trimită un semnal ruşilor cu fiecare incident sau atac hibrid”.

Ţările europene sunt în alertă maximă în faţa oricărei tentative de ingerinţă rusă, temându-se că Moscova ar putea viza aliaţii occidentali ai Kievului, în timp ce războiul din Ucraina intră în cel de-al cincilea an.

Declaraţiile lui Mark Rutte au loc după ce serviciul de informaţii militare danez a avertizat joi că Rusia va lansa probabil mai multe atacuri hibride împotriva ţintelor occidentale, estimând totodată că o invazie rusă într-o ţară NATO nu este exclusă, dar rămâne „improbabilă”.

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat de asemenea săptămâna trecută asupra ameninţărilor „hibride” ale Rusiei, inclusiv atacuri cu drone şi rachete, care vizează aliaţii Ucrainei.

Polonia, ţară membră NATO şi UE situată pe flancul estic al Alianţei, a acuzat în repetate rânduri Rusia de „sabotaj” de la invazia la scară largă a Ucrainei în 2022.

Editor : B.P.

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