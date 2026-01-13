Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, în cadrul Forumului European din Bruxelles, că a crescut cu ideea că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna. „Iar acum România este în Uniunea Europeană și în NATO. Să nu uităm niciodată prin ce am trecut cu toții și cât de important este acest lucru”, a avertizat acesta.

Rutte a susținut un discurs la evenimentul Renew Europe Global Europe Forum 2026 din Parlamentul European, iar în cadrul sesiunii de întrebări a dat exemplul României comuniste, pentru a sublinia importanța democrației și a libertății.

„M-am născut în 1967 și am crescut cu ideea că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna. Iar acum România este în Uniunea Europeană, România este în NATO. Acestea sunt unele dintre marile evenimente ale istoriei. Să nu uităm niciodată prin ce am trecut cu toții și cât de important este acest lucru”, a spus el.

Declarațiile vin pe un fond internațional complicat, care pune sub semnul întrebării stabilitatea NATO.

Preşedintele american Donald Trump susţine că SUA trebuie să preia Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, pentru a împiedica Rusia sau China să ocupe poziţii strategice pe această insulă arctică bogată în resurse minerale. El mai susţine că prezenţa militară americană stabilită acolo încă din perioada Războiului Rece nu ar mai fi suficientă.

Danemarca şi SUA, ambele membre ale NATO, urmează să se întâlnească săptămâna aceasta pentru a discuta despre Groenlanda. Atât guvernul local din Groenlanda cât şi cel danez au declarat în mod repetat că insula nu este de vânzare, dar Trump nu a exclus preluarea ei prin forţă.

Aceasta ar însemna însă sfârşitul NATO, a avertizat săptămâna trecută şefa guvernului de la Copenhaga, Mette Frederiksen.

„Dacă Statele Unite decid să atace o altă ţară NATO, atunci totul se va sfârşi, iar aceasta include NATO şi implicit securitatea postbelică”, a remarcat ea.

„Sunt de acord cu premierul danez că aceasta va fi sfârşitul NATO”, a afirmat comisarul european pentru Apărare, lituanianul Andrius Kubilius, într-o declaraţie acordată agenţiei Reuters , la o conferinţă pe teme de securitate desfăşurată luni în Suedia.

Este o situaţie care ar avea un „impact profund negativ asupra oamenilor şi asupra relaţiilor noastre transatlantice”, a completat el, adăugând însă că nu crede în scenariul unei invazii americane în Groenlanda.

Editor : C.L.B.