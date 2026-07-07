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Mark Rutte, despre Donald Trump: „Pur și simplu îmi place omul ăsta. Cred că ceea ce face el pentru NATO este o veste excelentă”

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Mark Rutte și Donald Trump
Mark Rutte și Donald Trump. Foto Profimedia
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Mark Rutte are un singur mesaj pentru aliații NATO în legătură cu Donald Trump: președintele SUA a avut dreptate. A avut dreptate să facă presiuni asupra aliaților din NATO pentru a crește cheltuielile de apărare, a avut dreptate să îi convingă să-și modernizeze forțele armate și a avut dreptate să declanșeze un război cu Iranul, a declarat Rutte pentru Politico într-un interviu acordat podcastului „The Conversation with Dasha Burns”, în cadrul summitului liderilor alianței care are loc în capitala Turciei.

„Pur și simplu îmi place omul ăsta. Cred că ceea ce face el pentru NATO este o veste excelentă”, a declarat șeful Alianței Nord-Atlantice.

A fost o susținere fără rezerve a politicilor președintelui american, care au iritat uneori alți membri ai alianței, mulți dintre aceștia punând la îndoială angajamentul lui Trump față de alianță, în urma amenințărilor sale de a anexa Groenlanda, a punerii sub semnul întrebării a angajamentului de apărare comună prevăzut de articolul 5 al NATO, a atacurilor sale la adresa altor lideri, a deciziei sale de a retrage o parte din trupele americane din Germania și a revizuirii mai ample, aflate în curs de desfășurare la Pentagon, a prezenței militare americane în Europa.

„Președintele Trump reușește, practic, ceea ce președinții americani au încercat să realizeze încă de pe vremea lui Eisenhower, și anume echilibrarea cheltuielilor de apărare între SUA și Europa”, a adăugat Rutte.

Șeful NATO a declarat că summitul din acest an va fi unul „transformator” pentru alianță și că se vor aloca miliarde suplimentare pentru programe esențiale de apărare.

Cifrele, până în prezent, sunt impresionante. În ultimii doi ani, cele 31 de state membre NATO din afara Statelor Unite s-au angajat să aloce 250 de miliarde de dolari pentru noi programe și investiții în domeniul apărării, iar în următoarele două zile se așteaptă o serie de noi acorduri și angajamente.

Toate acestea s-au petrecut pe fondul cererii lui Trump ca aliații să cheltuiască mai mult și să se implice mai mult, pe măsură ce Washingtonul își reorientează atenția către securitatea internă și, într-o măsură mai mică, către regiunea Pacificului.

Rutte a subliniat că țările europene depun eforturi mult mai mari pentru a-și consolida capacitățile militare, astfel încât să-și asume o parte mai echitabilă din responsabilitatea apărării continentului.

„Trebuie să construim o alianță NATO care să fie durabilă și, prin urmare, să nu depindă excesiv de SUA, o Europă mai puternică într-o NATO mai puternică, în care europenii și canadienii își asumă cu adevărat un rol mai important”, a afirmat acesta.

Însă nu doar presiunea exercitată de Trump determină alianța să-și majoreze cheltuielile pentru apărare. Celălalt factor cheie este Vladimir Putin. Aliații sunt hotărâți să continue să sprijine Ucraina cu fonduri și arme și, de asemenea, să-și consolideze propriile capacități de apărare pentru a descuraja un eventual atac rus.

„Trebuie să facem acest lucru din cauza amenințării reprezentate de ruși, și vedem ce fac rușii în Ucraina”, a declarat Rutte, adăugând că obiectivul este de a apăra cei 1 miliard de oameni din țările NATO „împotriva amenințării ruse, a consolidării masive a puterii Chinei și a faptului că Rusia, China, Coreea de Nord și Iranul colaborează”.

Liderul de la Casa Albă și-a exprimat, de asemenea, nemulțumirea față de reticența multor aliați europeni de a-l ajuta în războiul pe care l-a declanșat împotriva Iranului.

„Am fost dezamăgiți”, a declarat Trump luna trecută, când Rutte s-a întâlnit cu el în Biroul Oval. „Nu aveam deloc nevoie de ajutor în această privință. Am distrus [Iranul] literalmente încă din prima săptămână, dar ar fi fost frumos dacă ar fi spus: «Am vrea să vă ajutăm»”.

Însă Rutte a subliniat din nou că țările europene au jucat un rol crucial în campania de bombardamente împotriva Iranului.

„Probabil că Statele Unite nu ar fi putut desfășura Epic Fury fără a folosi Europa ca o mare platformă de proiecție a puterii”, a spus el, subliniind că România și-a închis cel mai mare aeroport comercial pentru a permite avioanelor americane să decoleze și să aterizeze, iar în această iarnă au decolat de pe aerodromurile europene până la 5.000 de aeronave, în ciuda insistenței continue a lui Trump că aliații nu au oferit ajutor.

Un înalt oficial al Casei Albe a declarat că președintele american Donald Trump se prezintă la Ankara cu „un amestec de optimism, dar și cu o oarecare îngrijorare în legătură cu Iranul. Sunt ambele. Știu că poate părea un oximoron, dar există speranța că, chiar și după ce s-a întâmplat cu Iranul, poate există o cale de urmat”.

Rutte a subliniat că, în ciuda diferențelor, alianța rămâne unită, iar SUA sunt un partener cu drepturi depline.

„Cred că președintele are dreptate când spune că există cazuri individuale în care este pe bună dreptate dezamăgit, dar dacă privim imaginea de ansamblu a ceea ce fac europenii, e vorba de un efort uriaș”, a spus el, adăugând: „Aceasta este dovada că națiunile europene au fost într-adevăr extrem de utile, pe baza tuturor acestor acorduri bilaterale, pentru a face posibilă operațiunea Epic Fury”.

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Editor : A.M.G.

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