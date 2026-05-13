Mark Rutte, despre o fragmentare în NATO: Casa Albă era dezamăgită privind angajamentele Europei. Am clarificat problema

Declaratii de presa sustinute de secretarul general al NATO, Mark Rutte, după Summitul B9 din Bucuresti, 13 mai 2026. Foto:Inquam Photos / Mălina Norocea

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, miercuri, în conferința de presă de după summitul B9 de la București, referitor la o posibilă fragmentare a intereselor SUA în interiorul NATO, că Washington era dezamăgit de nerespectarea angajamentelor pentru folosirea bazelor din Europa. „Cred că am reușit să clarific problema, arătând că aceste acorduri bilaterale sunt onorate masiv”, a mai transmis șeful NATO. El susține statele apropiate de războiul din Ucraina trebuie să sporească cheltuielile pentru apărare iar aliații să producă și să inoveze mai mult în domeniu. 

„Am fost la Casa Albă în urmă cu câteva săptămâni și era vorba de o dezamăgire din partea lor. Era un sentiment general că nu toate angajamentele pentru folosirea bazelor din Europa erau respectate pe deplin. Cred că am reușit să clarific problema, arătând că aceste acorduri bilaterale sunt onorate masiv”, susține Mark Rutte. 

Șeful NATO s-a referit și la ajutorul european pentru Strâmtoarea Ormuz. 

„Mai e și etapa Strâmtorii Ormuz, pentru țările din NATO și cum pot ajuta. E vorba de o pre-poziționare aici, astfel încât acestea să fie acolo pentru când va sosi momentul să ajute. De aceea am și spus că e vorba și de baze și de utilizarea acestora și de pre-poziționarea activelor precum navele de deminare și alte resurse. Ca urmare, aliații din NATO au auzit mesajul. 

Imaginea de ansamblu cu angajamentele de la Haga și ce se întâmplă acum este clar că toată lumea se străduiește foarte mult să meargă către acel 5%. Unele țări accelerează și trec chiar de 5% și vor ajunge acolo până în 2035. SUA văd și înțeleg aceste lucruri”, a afirmat el. 

Rutte susține că statele apropiate de războiul din Ucraina trebuie să sporească cheltuielile pentru apărare iar aliații să producă și să inoveze mai mult în domeniu. 

„Dacă e vorba de țările care se află la frontieră, aici trebuie făcute 3 lucruri. În primul rând cheltuielile trebuie sporite rapid, din cauza poziției geografice. Toate țările aliate trebuie să producă și să inoveze mai mult. Exemplul cel mai bun e Ucraina, care ne-a arătat foarte multe despre războiul modern. Nu putem produce doar drone de 20.000 de dolari bucata. 

Toate aceste lucruri trebuie să se transforme în capacități concrete și trebuie să ne organizăm. Asta am făcut în anul ce a trecut, cu «Baltic Sentry», «Eastern Sentry», acum avem «Arctic Sentry», care se asigură că toate aceste zone folosesc resurse și astupă golurile. SUA acordă foarte mult sprijin. Mesajul meu e că cei din SUA au auzit și au acceptat mesajul nostru”, a mai spus Mark Rutte.

