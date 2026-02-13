Mark Rutte: „Europa preia un rol de lider pronunțat în cadrul NATO”. Rusia suferă „pierderi uluitoare”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că la reuniunea ministerială de la Bruxelles s-a simțit „o schimbare de mentalitate” în rândul liderilor Alianței, subliniind că Europa își asumă un rol mai puternic în domeniul apărării, potrivit The Guardian. Oficialul a pledat pentru continuarea și intensificarea sprijinului acordat Ucrainei și a avertizat statele membre să nu cadă în „capcana propagandei ruse”, în contextul în care Moscova înregistrează, potrivit acestuia, pierderi „uluitoare” pe front. „Nu e un urs puternic, are viteza unui melc de grădină”, a declarat acesta.

„Am avut ani, decenii de plângeri din partea SUA cu privire la faptul că în Europa nu se cheltuia suficient pentru apărare. Acest lucru s-a schimbat de la summitul de la Haga. Schimbarea de mentalitate constă în faptul că ieri, în sală, am simțit cu toții o clară convergență de viziune și de unitate”, a declarat el.

Europa chiar își asumă mai mult, Europa preia un rol de lider mai pronunțat în cadrul NATO.

Referitor la Ucraina, el a spus că NATO trebuie să își continue sprijinul pentru Kiev și „să facă mai mult pentru Ucraina”.

Totodată, Rutte a afirmat că Rusia înregistrează „pierderi uluitoare” în timp ce își continuă agresiunea, ironizând percepția asupra forței Moscovei.

Vor ca noi să îi percepem pe ruși drept un urs puternic, dar s-ar putea spune că înaintează prin Ucraina cu viteza greoaie a unui melc de grădină, așa că să nu cădem în capcana propagandei ruse.

