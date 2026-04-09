Secretarul general al NATO, olandezul Mark Rutte, a explicat joi că remarca sa controversată de anul trecut, în care s-a referit la preşedintele SUA Donald Trump ca la „daddy” („tati”) a fost din cauza unei erori de traducere în limba engleză.

La un forum care s-a desfășurat la Washington, Rutte a fost întrebat dacă îl mai consideră pe Trump „daddy” al său, după întâlnirea pe care au avut-o miercuri la Casa Albă, în cadrul căreia preşedintele SUA şi-a exprimat dezamăgirea faţă de aliaţii NATO din cauza lipsei lor de implicare în războiul din Iran, potrivit EFE preluată de Agerpres.

„Cât priveşte „daddy”, a fost o problemă de limbaj”, a răspuns Rutte, tratând întrebarea cu umor.

Cum a apărut declaraţia

Episodul datează din timpul unei întâlniri între cei doi la Haga, în luna iunie a anului trecut.

În timp ce Trump considera că Israelul şi Iranul erau „ca doi copii în curtea şcolii; se ceartă aprig, apoi se opresc”, Rutte l-a întrerupt pentru a spune: „Şi atunci tati (Trump) trebuie uneori să folosească un limbaj dur pentru a-i face să se oprească”.

Rutte a explicat joi că nu se referea la Trump ca la „tati” al său: „În olandeză, traducerea cuvântului «daddy» ar fi «tată», dar, desigur, cuvântul «tati» are o conotaţie specială şi acum va trebui să trăiesc cu asta tot restul vieţii”, a spus el râzând.

Secretarul general a adăugat că episodul a devenit viral pentru că Trump l-a tratat cu umor şi a „brodat” pe seama lui.

„Aşa se întâmplă când nu eşti vorbitor nativ: faci greşeli. Dar a fost amuzant, şi de aceea îmi place de el (Trump)”, a concluzionat acesta.

Critici şi noi tensiuni în NATO

Criticii lui Rutte au interpretat comentariul său ca pe o demonstraţie nepotrivită de adulare faţă de liderul de la Casa Albă.

Trump şi-a intensificat recent criticile la adresa NATO din cauza refuzului aliaţilor de a se alătura unei coaliţii militare menite să deblocheze strâmtoarea Ormuz, închisă de Iran ca represalii pentru atacurile americane.

După întâlnirea cu Rutte de miercuri, Trump a atacat din nou NATO, acuzând-o că nu a fost „prezentă” atunci când Washingtonul avea nevoie de ea.

Editor : Ana Petrescu