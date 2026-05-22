Live TV

Mark Rutte garantează un răspuns „devastator” al NATO în cazul unui atac asupra alianței. „Angajamentul faţă de art. 5 este neclintit”

Data publicării:
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, arata cu degetul
Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto. Getty Images
Din articol
NATO mizează pe SUA „Suntem împreună în asta”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a garantat vineri, la Helsingborg, angajamentul tuturor aliaţilor, deşi „unii l-au pus la îndoială”, şi a asigurat că răspunsul la un atac asupra Alianţei ar fi unul „devastator”.

„Ştiu că unii au pus la îndoială această legătură şi poate chiar au contestat determinarea acestei Alianţe de a rămâne unită în faţa unui adversar, aşa că permiteţi-mi să fiu foarte clar: angajamentul aliaţilor faţă de articolul 5 este neclintit”, a declarat Mark Rutte într-o conferinţă de presă organizată la finalul reuniunii miniştrilor de externe ai NATO desfăşurată joi şi vineri în oraşul suedez Helsingborg, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Secretarul general al NATO a evidenţiat că, pentru a obţine rezultate concrete, eforturile aliaţilor ar trebui să vizeze trei direcţii principale: investiţii sporite, producţie industrială şi continuarea sprijinului pentru Ucraina, potrivit informaţiilor apărute pe site-ului Alianţei.

El a subliniat că, „pentru a asigura că NATO rămâne pregătită, trebuie să investim în apărarea noastră, să producem capacităţile de care avem nevoie şi să ne continuăm sprijinul pentru Ucraina. Acestea sunt priorităţile noastre pentru viitorul Summit NATO de la Ankara şi exact la aceasta au lucrat miniştrii de externe pentru a se pregăti”.

Totodată, a remarcat că, în 2025, investiţiile în apărare din partea aliaţilor europeni şi a Canadei au crescut cu 20% şi a apreciat că această tendinţă va continua.

În contextul în care este evident că industriile ţărilor aliate nu sunt capabile să producă la nivelul necesităţilor, a informat că miniştrii de externe prezenţi la reuniune au discutat despre „această nevoie urgentă de a creşte producţia industrială de apărare în întreaga Alianţă”, subliniind imperativul de a „produce mai rapid şi la o scară mai mare pe ambele părţi ale Atlanticului”, ceea ce va creşte „capacitatea noastră industrială de apărare”.

NATO mizează pe SUA

Mark Rutte a menţionat continuarea sprijinului pentru Ucraina ca „o parte importantă a asigurării propriei noastre securităţi”, subiect abordat în cadrul discuţiilor de joi seară la care a luat parte şi ministrul de externe ucrainean Andrii Sîbiga.

În cadrul unui sprijin NATO pentru Ucraina „substanţial”, „previzibil” şi „durabil”, bazat pe „cerinţele critice ale Ucrainei”,
Lista Prioritară a Cerinţelor Ucrainei (PURL), a mai declarat Rutte, va continua ca mecanism important pentru furnizarea de sprijin urgent ţării aflate în război cu Rusia.

În cadrul reuniunii de joi, aliaţii au primit vestea că Statele Unite vor trimite în cele din urmă 5.000 de militari în Polonia, după ce anulaseră o desfăşurare prevăzută de 4.000 în aceeaşi ţară, şi după ce au decis să retragă 5.000 de soldaţi staţionaţi în Germania.

Întrebat dacă crede că ţările europene vor fi capabile să îşi asigure protecţia fără SUA, Rutte a clarificat că „nu ne pregătim pentru această (...) întrebare”.

În schimb, a clarificat că Washingtonul doreşte „să continue să participe foarte activ în NATO”, în timp ce speră ca europenii să cheltuie împreună la fel ca el pentru apărare şi să „îşi asume o responsabilitate mai mare în apărarea părţii europene a NATO”.

„Suntem împreună în asta”

Secretarul general al NATO a subliniat că SUA vor continua să fie „prezente pe termen lung în ceea ce priveşte armamentul nuclear, dar şi în cel convenţional”, în Europa.

„Nu trebuie să uităm că apărarea teritoriului continental al Statelor Unite începe în Norvegia, şi de ce începe în Norvegia? Pentru că acele uriaşe submarine nucleare ale Rusiei, dacă reuşesc să treacă prin Norvegia, se pot apropia prea mult de coasta Statelor Unite, ceea ce ar reprezenta o ameninţare directă pentru Statele Unite”, a exemplificat el.

Astfel, NATO „nu este aici doar pentru a apăra continentul european, ci şi pentru a apăra teritoriul continental al Statelor Unite”. „Aşadar, suntem împreună în asta”, a adăugat el.

În acelaşi sens, a recunoscut că întotdeauna i s-a părut „ciudat că o parte a lumii atât de bogată - Europa este o parte foarte bogată, poate cea mai bogată din lume - are nevoie de sprijinul altei părţi a lumii pentru a se apăra de ruşi în măsura în care o face acum, într-o situaţie în care depindem prea mult de un singur aliat, şi anume Statele Unite”.

„Ceea ce vom vedea în anii următori va fi o schimbare spre o egalitate mai mare, în care europenii vor prelua o responsabilitate mai mare, cu Statele Unite ferm ancorate în relaţia transatlantică”, a concluzionat secretarul general al NATO.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
1
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
mario iorgulescu
2
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
3
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
Alexandra Căpitănescu cântând „Choke Me”.
4
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit...
umbrela in ploaie
5
Meteorologii anunță ploi în jumătate de țară. Care sunt județele vizate de cod galben de...
Fabregas i-a tăiat aripile lui Chivu și i-a bătut obrazul șefului său: "Să ne arate respect!"
Digi Sport
Fabregas i-a tăiat aripile lui Chivu și i-a bătut obrazul șefului său: "Să ne arate respect!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sweden NATO Foreign Ministers
Marco Rubio: Campania Rusiei împotriva ţărilor baltice este „îngrijorătoare”. SUA și NATO urmăresc situația
oana toiu reuniune ministrii de externe nato
Ţoiu, la reuniunea miniştrilor de Externe NATO: Când conteşti finanţarea apărării României, cu război la graniţă, faci un joc periculos
baza aeriana bagram afganistan trupe americane
De ce mută SUA trupele din Europa? Marco Rubio spune că nu este vorba despre sancțiuni
Avion F-35A Lightning II
„Vin avioanele F-35!” Polonia primește celebrele aparate de vânătoare americane. „Vești bune pentru noi, vești proaste pentru Rusia”
Exerciții militare taiwaneze.
SUA suspendă vânzările de arme către Taiwan: o achiziție de 14 miliarde de dolari este blocată. Motivul din spatele deciziei
Recomandările redacţiei
N15 FRANTA EXCLUSIV VALI-FAKE_VO_00942
„Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie...
Alegeri locale parțiale în România pe 7 decembrie. Foto Getty Images
Alegerile anticipate, fără reglementări clare. Ce s-ar întâmpla dacă...
miruta 2
Radu Miruţă, atac la şeful Romarm, pe care îl acuză că a ocupat...
profimedia-0700028954
Șefa BCE avertizează că războiul din Orientul Mijlociu și scumpirea...
Ultimele știri
Consilier de stat la Cotroceni: Legea privind finanțarea ONG-urilor trebuie discutată „cu societatea civilă la masă”
Circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni, oprită în perioada 26-29 mai, într-un anumit interval orar, pentru lucrări de mentenanță
Hagi a anunţat lotul pentru amicalurile cu Georgia şi Ţara Galilor. Ce nume noi a chemat selecționerul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A devenit mamă la 12 ani și a fost umilită de o țară întreagă. Adevărul cumplit spus după 20 de ani: "Sunt...
Cancan
Veste uriașă în lumea mondenă! Celebra cântăreață din România a devenit mamă pentru prima dată
Fanatik.ro
Mâncarea favorită a lui Mihai Rotaru! Mitică Dragomir, uimit: “Nu știam! E cea mai bună bucătărie din lume la...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant la pomana tatălui Mircea! Ce a făcut pentru zeci de copii: „Nu voia să se...
Adevărul
„Hai, hai, dați înapoi!” Momentul în care o femeie a coborât din tramvai și a pus ordine în traficul blocat...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Alex Dobrescu, aflat în închisoare, declarații surprinzătoare despre relația cu Cristina Cioran: „Nu s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pep Guardiola a semnat, imediat după plecarea de la Manchester City: "Voi fi acolo"
Pro FM
Cum trăiesc astăzi cei 11 copii ai lui Bob Marley. Unii au devenit staruri mondiale după moartea artistului
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Scene cutremurătoare în Portugalia: doi copii de 4 și 5 ani, abandonați de părinți într-o pădure. Le-au lăsat...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...