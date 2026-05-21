Mark Rutte: Multe ţări membre NATO „nu cheltuie suficient” pentru Ucraina

Multe ţări din NATO nu alocă suficiente resurse financiare pentru a sprijini Ucraina, a declarat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, care doreşte o dezbatere pe tema stabilirii unui nivel minim de sprijin pentru fiecare ţară, relatează AFP.

Sprijinul „nu este distribuit în mod egal în cadrul NATO. Acesta se concentrează pe un număr restrâns de ţări, printre care Suedia, care depăşeşte cu adevărat (pragurile) în ceea ce priveşte sprijinul acordat Ucrainei, dar şi alte ţări precum Canada, Germania, Ţările de Jos, Danemarca şi Norvegia, fără a uita de alte câteva”, a spus Mark Rutte într-o conferinţă de presă susţinută alături de prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, înaintea unei reuniuni a miniştrilor de externe din NATO.

„Dar sunt şi multe ţări care nu cheltuiesc suficient pentru a sprijini Ucraina”, a adăugat el.

La rândul său, premierul Kristersson a arătat că Suedia este al treilea donator ca mărime dintre ţările NATO şi a spus că „ar fi mult mai bine dacă mai multe ţări ar oferi un sprijin de amploarea celui acordat” de Stockholm. „Trebuie să fim consecvenţi şi hotărâţi în sprijinul nostru pe termen lung. Aşadar, mi-aş dori cu adevărat ca mai multe ţări care vorbesc atât de elogios despre Ucraina să-şi susţină cuvintele şi cu fapte concrete”, a punctat el, citat de The Guardian, potrivit News.ro.

Miniştrii de externe din NATO se reunesc la Helsingborg joi şi vineri pentru a finaliza pregătirile pentru summitul de la Ankara.

Într-o declaraţie făcută miercuri la Bruxelles, înaintea reuniunii, secretarul general al NATO a subliniat necesitatea respectării angajamentelor asumate la summitul de la Haga de anul trecut, unde aliaţii s-au angajat să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035.

„Întrebarea nu mai este dacă trebuie să facem mai mult. Întrebarea este cât de repede pot aliaţii să transforme angajamentele în capacităţi”, a spus el, solicitând creşteri constante şi susţinute ale investiţiilor şi „o cale credibilă” către îndeplinirea acestora.

Aliaţii trebuie să intensifice producţia industrială de apărare de ambele părţi ale Atlanticului şi să consolideze capacităţile de luptă, a adăugat el.

Secretarul general a subliniat că schimbarea echilibrului responsabilităţilor în cadrul Alianţei face parte din asigurarea faptului că NATO rămâne pregătită.

O altă prioritate pentru summitul de la Ankara este sprijinul continuu al NATO pentru Ucraina. Joi, miniştrii de externe vor fi însoţiţi la Helsingborg de ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha, pentru a discuta despre modul în care se poate asigura că sprijinul acordat Ucrainei rămâne substanţial, durabil şi previzibil pe termen lung.

