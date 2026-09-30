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Mark Rutte: Nu există nicio ameninţare iminentă dinspre Rusia pentru teritoriul NATO. „Ne putem permite un pic de calm”

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Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto. Getty Images
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Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat miercuri că nu există o ameninţare iminentă pentru teritoriul Alianţei Nord-Atlantice şi că evaluarea ameninţării ruse este neschimbată faţă de acum trei săptămâni, trei luni sau un an, informează Reuters.

„Dacă Rusia ar vrea să acţioneze împotriva Finlandei, a unei ţări baltice, Poloniei sau oricărei alte ţări NATO, ar exista o consolidare militară”, a spus Rutte.

El a subliniat că NATO este o alianţă defensivă şi că Rusia ar trebui să renunţe la ameninţările nucleare.

„Cred că cea mai bună modalitate de a trata această chestiune este de a exista puţin calm aici, de partea NATO. Ne putem permite un pic de calm, dar şi un pic de asigurare că vom continua ceea ce facem”, a adăugat înalta oficialitate aliată.

Mark Rutte a mai afirmat că Statele Unite vor rămâne implicate în apărarea convenţională şi nucleară a Europei.

Kremlinul a confirmat miercuri că Rusia a transmis avertismente de natură nucleară către NATO prin care atenţionează Alianţa cu privire la riscurile unei eventuale încercări de izolare a exclavei ruse Kaliningrad, pentru a le reaminti astfel „capetelor înfierbântate” din Europa dispoziţiile politicii Moscovei în cazul unor acţiuni de acest fel.

Într-un document consultat de Reuters, Moscova a avertizat NATO că ar fi pregătită să recurgă la arme nucleare dacă această alianţă ar încerca să îi taie Rusiei accesul la exclava sa de la Marea Baltică, situată între Polonia şi Lituania.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a confirmat că Rusia a transmis un document informal Alianţei, dar nu a dezvăluit conţinutul acestuia.

Editor : Sebastian Eduard

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