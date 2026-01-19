Mark Rutte se întâlneşte cu miniştri din Danemarca şi Groenlanda, pe fondul escaladării disputei cu SUA

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se întâlnește, luni, cu miniştri din Danemarca şi Groenlanda, pe fondul escaladării disputei dintre ţările europene şi Statele Unite privind Groenlanda.

Ministrul de externe groenlandez, Vivian Motzfeldt, şi ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, vor participa la întâlnire la sediul NATO din Bruxelles, relatează dpa preluată de Agerpres.

Nu au fost planificate pentru moment nicio conferinţă de presă sau alte evenimente media.

Întâlnirea are loc în contextul în care preşedintele american Donald Trump doreşte să preia controlul asupra Groenlandei, argumentând că un control al SUA asupra insulei este crucial pentru blocarea expansiunii ruseşti şi chineze. Aliaţii săi europeni din NATO, printre care şi Danemarca, se opun strict inţiativei preşedintelui american.

Groenlanda face parte din Danemarca. Cu o populaţie puţin sub 57.000 de locuitori, Groenlanda a declarat în repetate rânduri că nu doreşte să devină parte a Statelor Unite.

Aliaţii NATO afirmă, de asemenea, că Groenlanda nu trebuie să fie preluată de SUA pentru a proteja Arctica.

Trump a declarat sâmbătă că va impune taxe vamale de 10% pentru bunurile din opt ţări europene începând cu 1 februarie, care vor creşte la 25% de la 1 iunie dacă nu se va ajunge la un acord în această privinţă, însemnând "achiziţionarea completă şi totală" a Groenlandei.

Pe lângă Danemarca, vor fi afectate de taxele vamale Germania, Franţa, Regatul Unit, Olanda, Norvegia, Finlanda şi Suedia, a anunţat Trump.

