Live TV

Mark Rutte: „Sunt convins că SUA sunt implicate total în NATO. A existat în schimb o mare aşteptare, să cheltuim mai mult”

Data publicării:
mark rutte
Mark Rutte, șeful NATO / Foto: Profimedia Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de Statele Unite ale Americii în materie de apărare, în ciuda cursului actual al administraţiei preşedintelui american Donald Trump.

Statele Unite se aşteaptă ca Europa să îşi asume mai multe responsabilităţi şi să cheltuiască mai mulţi bani pentru apărare, a declarat Rutte pentru dpa într-un interviu recent, potrivit Agerpres.

„Sunt absolut convins că SUA sunt implicate total în NATO. Nu există nicio îndoială. A existat în schimb o mare aşteptare, într-adevăr, noi să cheltuim mai mult, Europa să-şi asume mai multă responsabilitate” a afirmat Rutte. Dar la urma urmei, însă, a fost vorba despre a face acest lucru alături de SUA, a adăugat el.

Fostul prim-ministru olandez a făcut referire la summitul NATO din iunie de la Haga, unde toţi aliaţii au convenit să îşi sporească cheltuielile legate de apărare la 5% din produsul intern brut (PIB) până în 2035.

„Cred în continuare că este una dintre cele mai mari victorii de politică externă ale preşedintelui Trump, acel 5%, angajamentul clar de a produce mai mult”, a susţinut Rutte.

Manfred Weber, preşedintele Partidului Popular European (PPE), cel mai mare grup din Parlamentul European, a cerut ca UE să evolueze într-un „NATO european”, argumentând că nu se mai poate conta pe SUA fără restricţii.

Deşi l-a lăudat pe Weber, Rutte a spus că el personal are o opinie diferită.

„Să nu uităm că atunci când vine vorba de Europa şi NATO, există mai mult decât UE", a declarat Rutte.

Şi, cu toate că a recunoscut importanţa UE, Rutte a remarcat că 23 de ţări ale UE care fac parte şi din NATO reprezintă doar aproximativ un sfert din producţia economică totală a alianţei.

„Şaptezeci şi cinci la sută provin în continuare din afara UE”, a spus el, referindu-se la membri ai NATO precum Regatul Unit, Norvegia, Canada şi SUA.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
masina pentru examinare auto
2
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
3
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Parada militară la Moscova
4
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
5
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
Putin lasă să se înţeleagă că Rusia este „deschisă” pentru un acord de pace cu Ucraina. Cu o condiție
cizme de piele pentru cowboy
Industria produselor din piele din SUA, lovită de tarifele Trump: preţurile ar putea crește cu 22% în următorii doi ani
Saab A26 Submarin
Marea Baltică, câmp de luptă între NATO și Rusia. Polonia, Suedia și alte țări investesc într-o forță de descurajare navală performantă
John Cole și Alexander Lukașenko
Din culisele negocierilor SUA – Belarus. Lukașenko și mărfurile pe care dictatorul le are din plin: prizonierii politici și vodca
George W Bush si Vladimir Putin Foto Profimedia
Cum vedea Vladimir Putin aderarea Ucrainei la NATO în discuțiile cu George W. Bush: „O confruntare pe termen lung”
Recomandările redacţiei
radufalexandru
A murit fostul senator și dramaturg Radu F. Alexandru. TNB: „Cultura...
Avertizări meteo de vreme rea
Alerte de vreme severă în aproape toată țara: cod galben de viscol...
Vladmir Soloviov, principalul propagandist al lui Putin.
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E...
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România: Armata a...
Ultimele știri
Care au fost cele mai populare destinații de călătorie în 2025. Jumătate dintre ele sunt din Europa
Pașaport diplomatic. Modelul coreean pentru Ucraina? Ambasadorul Coreei de Sud: „Este o măsură temporară, nu o soluționare permanentă”
Migranți din zona Orientului Mijlociu care au intrat fraudulos în România au fost descoperiți de polițiștii din Constanța
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”
Adevărul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie...
Playtech
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Săpunaru a spus care e adversarul din România care îl scotea din minți: "Dacă puteam, îl mușcam de gât!"
Pro FM
Cât câștigă Mariah Carey în fiecare Crăciun. Milioanele generate anual de „All I Want for Christmas Is You”
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de...
Newsweek
Cât de mult contribuie banii la fericire? Ce spun studiile despre satisfacția în viață
Digi FM
Mihaela, partenera lui Silviu Prigoană, despre ziua în care afaceristul a murit: "Era singur în locul în care...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...