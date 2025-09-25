Mark Rutte: Ţările Alianţei pot doborî avioanele ruse care intră în spaţiul NATO, „dacă este necesar”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut joi declaraţiile făcute săptămâna aceasta de preşedintele american Donald Trump, potrivit căruia ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti dacă acestea intră în spaţiul lor aerian, dacă o astfel de măsură este necesară.

„Dacă este necesar. Deci, sunt total de acord cu preşedintele Trump: dacă este necesar”, a declarat Mark Rutte într-un interviu la Fox News, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

El a adăugat că militarii NATO sunt instruiţi să evalueze astfel de ameninţări şi să stabilească dacă pot escorta avioanele ruseşti în afara teritoriului aliat sau trebuie să ia măsuri suplimentare.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, în contextul a trei incursiuni efectuate de drone şi de avioane de vânătoare ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni, a relatat AFP.

„Da, cred că da”, a răspuns preşedintele SUA la această întrebare, adresată în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite la New York.

