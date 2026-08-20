Live TV

Mark Rutte: Un atac iranian asupra Bulgariei va fi considerat un atac împotriva NATO

Data publicării:
Mark Rutte
Mark Rutte. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a asigurat joi pe premierul bulgar Rumen Radev că un eventual atac al Iranului asupra Bulgariei va fi considerat un atac împotriva întregii Alianțe Nord-Atlantice. Mesajul vine după ce Financial Times a scris că Teheranul analizează posibile atacuri de represalii împotriva SUA în sud-estul Europei, relatează EFE și Agerpres.

Mesajul lui Rutte este menționat într-un comunicat emis de guvernul de la Sofia, după o convorbire telefonică între premierul bulgar și secretarul general al NATO.

Mark Rutte „i-a confirmat personal” lui Radev sprijinul deplin al Alianței și disponibilitatea forțelor NATO din regiune de a reacționa la orice amenințare și de a o neutraliza, se arată în comunicat.

„Orice atac împotriva unui stat membru al NATO va fi tratat în mod categoric drept un atac împotriva Alianței, cu toate măsurile care decurg din Tratatul Atlanticului de Nord”, a spus Rutte, potrivit aceluiași comunicat.

Financial Times a scris miercuri că forțele iraniene evaluează posibilitatea atacării unor obiective americane din Europa, dacă președintele Donald Trump intensifică războiul. Publicația britanică citează două surse de la Teheran „apropiate regimului”, care s-au referit la active americane din sud-estul Europei, inclusiv din Bulgaria.

Parlamentul bulgar a autorizat luna trecută desfășurarea a până la opt aeronave-cisternă americane la baza aeriană Bezmer. Astfel de aeronave sunt folosite pentru realimentarea în zbor a avioanelor de vânătoare și a bombardierelor implicate în atacurile împotriva Iranului.

Potrivit presei locale din Bulgaria, două asemenea aeronave sunt staționate în prezent la baza Bezmer, însă Ministerul Apărării de la Sofia nu a confirmat oficial numărul acestora.

Conform uneia dintre sursele citate de Financial Times, printre potențialele ținte ale represaliilor iraniene se numără și Cipru, unde o bază aeriană britanică a fost atacată cu o dronă în martie, precum și cablurile de fibră optică din Strâmtoarea Ormuz.

Președintele american Donald Trump a transmis marți că nu au loc discuții cu Iranul și că nici nu sunt programate astfel de negocieri. Miercuri, liderul de la Casa Albă a anunțat o campanie fără precedent de „război economic și izolare” împotriva Iranului.

Anterior, luni, un înalt oficial de la Teheran a declarat pentru Reuters că Iranul va escalada tensiunile în Strâmtoarea Ormuz și dincolo de aceasta și va trece la ofensivă militară, dacă Statele Unite nu revin în câteva săptămâni la aplicarea deplină a acordului de pace provizoriu semnat în iunie.

Acordul, semnat la 17 iunie, a permis redeschiderea Strâmtorii Ormuz și relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului. Înțelegerea ar fi trebuit să fie urmată de negocieri suplimentare, pe o perioadă de 60 de zile, care să conducă la un acord final privind cele mai conflictuale chestiuni, în special programul nuclear iranian și sancțiunile impuse Teheranului.

La 8 iulie, după ce a acuzat Iranul că a atacat nave în Strâmtoarea Ormuz, președintele Trump a ordonat reluarea atacurilor aeriene asupra Iranului. Acestea fuseseră oprite timp de trei luni, printr-un armistițiu care suspendase campania militară americano-israeliană lansată la 28 februarie.

Trump a declarat atunci că nu mai consideră valabil acordul din iunie și a ordonat reimpunerea blocadei navale asupra porturilor iraniene. Iranul a ripostat prin noi lovituri asupra bazelor americane din țările aliate SUA în regiune și prin blocarea din nou a Strâmtorii Ormuz.

În prezent, Statele Unite nu mai desfășoară sistematic atacuri aeriene asupra Iranului și par să mizeze mai degrabă pe o tactică de sufocare economică a țării prin intermediul blocadei navale.

Iranul nu va aștepta însă la nesfârșit ridicarea blocadei și va trece la acțiune într-un interval de cel mult câteva săptămâni, a declarat pentru Reuters un oficial iranian neidentificat.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medic
1
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să...
20260802_144920
2
Experiența a doi neozeelandezi în Sulina, la graniță cu războiul din Ucraina: „Să fiu...
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
3
Cât timp trebuie păstrate taloanele de pensie. Documentele pe care românii nu ar trebui...
meghan si printul harry
4
Prințul Harry, soția sa și copiii se vor întoarce să locuiască în Marea Britanie
Certificat de viață pentru pensie. Inquam Photos Octav Ganea
5
Documentul obligatoriu pentru o categorie de pensionari, care trebuie trimis până la 30...
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am cheltuit 14 milioane de dolari. Cine e de vină?”
Digi Sport
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am cheltuit 14 milioane de dolari. Cine e de vină?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Oana Țoiu.
România a informat aliații NATO despre incidentul cu drona de la Neptun Deep. Oana Țoiu: „Nu este o navă fără pilot ucraineană”
drona in aer
Reacția NATO după ce o nouă dronă a intrat în spațiul aerian al României și s-a prăbușit în Tulcea
congresul sua
Raport în Congresul SUA despre războiul hibrid al Rusiei în Europa. România, țintă pentru campaniile de război politic ale Moscovei
donald trump
„De o amploare fără precedent”. Trump începe un nou război cu Iranul, de această dată unul economic
Nave în Strâmtoarea Ormuz.
„O cantitate uriașă”. Cum au reușit SUA să exporte milioane de barili de petrol, în secret, prin Strâmtoarea Ormuz
Recomandările redacţiei
dc8f6a84-a332-4a9b-9cd7-73bb44947457
Rusia testează apărarea României la Marea Neagră. Ce rol ar putea...
President Trump Makes Announcement On Iran Deal
Donald Trump amenință cu sancțiuni economice țările care sprijină...
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
Noua Lege a salarizării vine cu o valoare de referință mai mică...
Vladimir Putin la pescuit
Războiul a ajuns în stațiunea preferată a lui Vladimir Putin de la...
Ultimele știri
Atac inspirat de ISIS dejucat la New York: o femeie convertită la islam este acuzată că plănuia să arunce în aer Congresul statului
Oprirea Termocentralei Turceni. Cristian Bușoi: „Nu mai poți să faci investiții în echipamente”. Când va fi repornită
România a exportat în SUA mai mult decât a importat. Principalele categorii de produse ajunse pe piața americană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea lor continuă să surprindă. S-a măritat cu fratele ei vitreg și e gravidă din nou: "Nu mai puteam...
Cancan
Apartament de 19.000 de lei, scos la licitație de ANAF. Prețul a fost redus la jumătate
Fanatik.ro
Ararat Armenia, fără antrenor principal la meciul cu Universitatea Craiova!
editiadedimineata.ro
Franța anchetează o campanie de dezinformare care vizează candidați la prezidențialele din 2027
Fanatik.ro
Cuplul care a atras toate privirile pe stadion la Universitatea Craiova – Ararat Armenia. Foto
Adevărul
Vacanță de 4.300 de euro încheiată la spital. Taticool, experiență amară: „Toată familia e afectată”. Copilul...
Playtech
Poate ANAF să verifice transferurile dintre soți? Când banii mutați între conturi trebuie justificați
Digi FM
Marian Godină și-a dat demisia din Poliție după 20 de ani. Motivul pentru care renunță la uniformă cu 14 ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Ajutați-mă, ajutați-mă!" Novak Djokovic, țipete disperate și scene de groază
Pro FM
Ringo Starr e însurat de 45 de ani cu o fostă fată Bond. Cum arăta Barbara când juca alături de Roger Moore
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actorii din „Fast & Furious”, reuniune emoționantă la 25 de ani de la lansarea filmului. Fiica lui Paul...
Adevarul
Greșeala lui Fedorov: cum a pierdut rivalul lui Zelenski sprijinul ucrainenilor care au ieșit în stradă...
Newsweek
O lună care schimbă totul. Povestea unei pensionare care a ratat ieșirea la pensie din cauza vechimii
Digi FM
Secretul ascuns timp de 20 de ani! Ce au dezvăluit băieții de la Animal X după concertul de la Untold
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un truc simplu te poate ajuta să reduci timpul petrecut pe telefon. Cercetătorii spun că funcționează mai...
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Fiica regretatului Eric Dane își face debutul în actorie alături de mama ei. La 14 ani, Georgia uimește cu...
UTV
Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Momentul adorabil alături de nepotul ei