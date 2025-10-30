Live TV

"Million man" protest against Israeli military conscription in Jerusalem
Mobilizare masivă la „Marșul celor un milion de oameni” la Ierusalim. Foto: Reuters

Sute de mii de israelieni ultraortodocși s-au adunat la intrarea în Ierusalim pentru o manifestație de rugăciune masivă împotriva eforturilor de înrolare a bărbaților haredi (ultrareligioși) în Armata israeliană. Protestatarii blochează intrarea în oraș. Participanții la manifestație umplu străzile capitalei purtând pancarte albastre și galbene pe care scrie: „Rusia este aici” și „Stalin este aici”, relatează Times of Israel și Jerusalem Post.

Câțiva tineri care mărșăluiesc pe lângă gară poartă un banner al Forumului Familiilor Ostaticilor și al Persoanelor Dispărute, probabil furat dintr-o casă din apropiere, pe care scrie: „Aduceți înapoi ostaticii, aduceți înapoi speranța”, notează Times of Israel.

Protestatarii care se revoltă la adresa recrutării au preluat în mod regulat sloganurile și simbolurile mișcării pentru un acord privind ostaticii israelieni aflați în mâinile teroriștilor Hamas, pentru a cere eliberarea din închisoare a celor care au evitat recrutarea, stârnind indignarea Forumului Familiilor Ostaticilor.

Un participant s-a apropiat de  echipa jurnaliștilor de la The Times of Israel cu un poster pe care israelienii laici erau etichetați drept „paraziți”, implorându-i să „respecte Cele Zece Porunci”.

Protestul la adresa proiectului de lege privind recrutarea ultraortodocșilor din Israel, numit „Marșul celui un milion de oameni”, a dus la perturbări ale transportului în Ierusalim și în zonele limitrofe, scrie Jerusalem Post.

Gara Yitzchak Navon din Ierusalim s-a închis joi la ora 13:30, iar protestatarii au început să blocheze intrarea în oraș, ceea ce a dus la închiderea autostrăzilor.

Anticipând în mod clar blocajele, zeci de ultraortodocși s-au deplasat la Ierusalim înainte de ora protestului. Străzile din întreg orașul au fost, de asemenea, blocate, potrivit poliției israeliene.

Aproximativ 2.000 de polițiști și membri ai poliției de frontieră au fost mobilizați în timpul protestului.

Un clip care circulă online arată bărbați ultraortodocși, în drum spre demonstrație, trecând pe lângă soldați la gara Yitzhak Navon din Ierusalim. Imaginile sunt filmate de un rezervist al Forțelor de Apărare Israeliene care și-a încheiat joi tura de serviciu.

Liderul opoziției, Yair Lapid, a condamnat într-o declarație video protestul în masă din Ierusalim împotriva eforturilor de recrutare a bărbaților ultraortodocși în Forțele de Apărare Israeliene.

„Vreau să le spun tuturor acestor tineri, care au participat la această demonstrație rușinoasă «Mai bine murim decât să ne înrolăm» din Ierusalim și care mărșăluiesc pe străzi – dacă sunteți capabili să călătoriți pentru a participa la un protest, sunteți capabili să călătoriți la un centru de recrutare; dacă sunteți capabili să mărșăluiți pe stradă, sunteți capabili să mărșăluiți în cadrul instrucției de bază și să apărați statul Israel”, a spus el.

„Ce a fost, nu va mai fi – toată lumea se va înrola, toată lumea va munci, toată lumea va merge la centrul de recrutare, toată lumea va apăra statul.”

 

Curtea Supremă a decis că ultrareligioșii pot fi înrolați. Până acum, ei erau scutiți de serviciul militar obligatoriu și se înrolau în armată numai dacă doreau.

Potrivit deciziei celei mai înalte instanțe a țării, acum, în condițiile razboiului din Gaza, ultrareligioșii pot fi și ei recrutați.

Este o chestiune care amenință chiar coaliția de guvernământ a premierului Benjamin Netanyahu, deoarece partidele religioase stricte resping recrutarea tinerilor din comunităţile lor.

Majoritatea evreilor israelieni sunt obligaţi prin lege să servească în armată de la vârsta de 18 ani, timp de trei ani pentru bărbaţi şi doi ani pentru femei.

Membrii minorităţii arabe din Israel, care reprezintă 21% din populaţie, sunt scutiţi, deşi unii dintre ei servesc, iar studenţii evrei ultraortodocşi de la seminar au fost scutiţi în mare parte de zeci de ani.

