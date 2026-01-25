Live TV

Video Martori sub jurământ: Alex Pretti nu avea armă când a fost împușcat. El încerca să ajute o femeie împinsă de agenții ICE

Karol Nawroki
Scandal în SUA: încă o persoană a fost împușcată de agenți federali în Minneapolis. Foto Profimedia

Alex Pretti, asistent medical de terapie intensivă în vârstă de 37 de ani, nu avea o armă în momentul în care a fost împușcat mortal de agenți federali în Minneapolis, susțin martorii în depoziții sub jurământ. Potrivit acestora, victima avea o cameră în mână și a intervenit pentru a ajuta o femeie pe care agenții ICE o împinseseră la pământ, contrazicând versiunea oficială potrivit căreia bărbatul ar fi fost înarmat.

Numele martorilor au fost anonimizate în documentele făcute publice.

Unul dintre martori este o femeie care a filmat cel mai clar videoclip al împușcării fatale.

În depoziția sa, femeia a declarat că a ajuns la fața locului în drum spre serviciu, deoarece „m-am implicat în observarea a ceea ce se întâmplă în comunitatea mea, pentru că este atât de important să documentăm ce face ICE vecinilor mei”, potrivit The Guardian.

Ea a descris scena cutremurătoare în care Pretti a fost doborât de agenți federali după ce a încercat să ajute o femeie să se ridice după ce agenții o împinseseră la pământ. Un agent federal a pulverizat apoi un agent chimic pe fețele celor doi.

Femeia a declarat că nu a văzut în niciun moment ca Pretti să țină o armă.

„Agenții l-au tras pe bărbat la pământ. Nu l-am văzut să îi atingă pe niciunul dintre ei. Nici măcar nu era întors spre ei. Nu părea că încearcă să opună rezistență, ci doar să ajute femeia să se ridice. Nu l-am văzut cu o armă. L-au aruncat la pământ. Patru sau cinci agenți erau peste el la sol și pur și simplu au început să îl împuște. L-au împușcat de foarte multe ori. Nu știu de ce l-au împușcat. El doar ajuta. Eram la aproximativ un metru și jumătate de el și pur și simplu l-au împușcat”, a spus ea.

Am citit declarația DHS despre ce s-a întâmplat și este greșită. Bărbatul nu s-a apropiat de agenți cu o armă. S-a apropiat de ei cu o cameră. Doar încerca să ajute o femeie să se ridice, iar ei l-au trântit la pământ.

„Mă simt speriată. Au trecut doar câteva ore de când au împușcat un om chiar în fața mea și nu simt că pot merge acasă, pentru că am auzit că agenții mă caută. Nu știu ce vor face agenții când mă vor găsi. Știu însă că ei nu spun adevărul despre ce s-a întâmplat”, a declarat aceasta.

