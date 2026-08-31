Mărturii șocante vin la 24 de ore după naufragiul unui feribot în Marea Mediterană, din largul Ciprului de Nord. Părinți povestesc îngroziți cum nu și-au putut salva copiii. 18 oameni sunt de negăsit. Supraviețuitorii spun că s-au călcat în picioare să iasă din cabina ambarcațiunii, unde erau zeci dintre ei. Căpitanul și alți 7 membrii au echipajului au fost încătușați pentru că ar fi ignorat avertismentele pasagerilor.

„Țipa: Nu-mi da drumul! Și eu nu i-am dat drumul fiicei mele, jur că nu i-am dat drumul. O valiză a căzut peste mine. Când valiza a căzut peste mine, mi-a alunecat din mână”, povestește o femeie.

Este mărturia cutremurătoare a unei pasagere de pe feribotul scufundat lângă Ciprul de Nord. Femeia povestește că fiica ei i-a alunecat printre degete și acum este de negăsit.

„I-am văzut piciorul, purta pantaloni cu dungi. I-am prins piciorul. Pantoful ei era plin de ulei, plin de ulei. Și pantoful i-a alunecat din mână. A alunecat printre două valize. Fiica mea s-a dus în direcția asta. Fiica mea este încă în mare. Am reușit să ies de acolo călcând peste 20 de oameni. Toată lumea lupta pentru propria viață”, mai povestește femeia.

„S-a întâmplat brusc. S-a scufundat brusc. Nu am putut interveni. Ne-am pierdut copiii. Am făcut tot ce am putut, dar nu am reușit să ne salvăm copiii”, spune un alt pasager.

Autoritățile din Ciprul de Nord au cerut ajutor pentru căutarile dispăruților. O ambarcațiune pentru ape foarte adânci a fost adusă în zonă, din Turcia. Feribotul se află la 500 de metri sub nivelul mării. „Am reușit să recuperăm 249 de oameni. După cum știți, din păcate, am pierdut opt dintre aceste 249 de persoane”.

„Doi dintre prietenii noștri sunt dispăruți. Unul a ieșit. Aveam trei prieteni dispăruți. Unul a ieșit din interior”, spune unul dintre pasageri.

Alerta a fost dată duminică la scurt timp după ce feribotul plecase spre Turcia. Pasagerii au fost primii care au văzut apă la bord și spun că membrii echipajului au ignorat situația.

„A început să intre apă în interior. Apoi am început să avem deja un metru de apă. După aceea, când a intrat în valuri, partea din față a cedat. Căpitanul a venit, s-a uitat și a spus: Nu se întâmplă nimic. Pățim asta mereu. Apa intra prin șuruburi,” spune unul dintre pasageri.

Când și-au dat seama că feribotul se duce la fund s-a instalat panica.

Salvatorii i-au cules cu bărci și elicoptere pe cei care au reușit să iasă pe singura bucată din feribot rămasă la suprafață.

Căpitanul și membrii echipajului au fost încătușați de poliție pentru neglijență.

Editor : A.P.