Mărturia cutremurătoare a unei victime a anestezistului francez care își otrăvea pacienții. „Viața mea a fost sub semnul întrebării”

Sandra Simard, prima presupusă victimă a anestezistului Frédéric Péchier, vorbește cu jurnaliștii la tribunalul din Besançon, pe 8 septembrie 2025. Foto. Profimedia

Prima victimă a anestezistului francez Frédéric Péchier a povestit în instanță „calvarul” prin care a trecut, după ce s-a trezit la terapie intensivă, intubată și legată, în urma unei simple operații la spate. Bărbatul este acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți, pentru a-și demonstra abilitățile de resuscitare. Doisprezece oameni au murit, iar femeia a relatat că trăiește și astăzi cu „sechele neurologice” severe, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Trăiesc ca şi cum aş fi în corpul unei persoane în vârstă”, a declarat prima presupusă victimă a anestezistului-resuscitator Frédéric Péchier, în faţa unui tribunal din estul Franţei.

„Am adormit în dimineaţa zilei de 11 ianuarie (2017) şi m-am trezit pe 16, intubată, legată şi pierdută”, a povestit Sandra Simard, care venise la Clinica Saint-Vincent din Besançon (estul Franţei) pentru o simplă operaţie la spate.

Când s-a trezit, o asistentă i-a explicat că „inima i s-a oprit în timpul intervenţiei” şi că „a dormit cinci zile”.

Zilele următoare au fost „foarte traumatizante. Nimeni nu mi-a putut explica stopul cardiac”, îşi aminteşte femeia, de profesie contabilă, în vârstă de 36 de ani la acea vreme.

Cei trei copii ai ei au venit să o vadă la spital.

„În delirul meu paranoic, mi-am luat rămas bun de la ei ca şi cum nu i-aş mai vedea niciodată. A fost cel mai greu lucru prin care a trebuit să trec vreodată”, a adăugat Sandra Simard, în liniştea sălii de judecată.

În cele din urmă, un anchetator a anunţat inimaginabilul: „O substanţă toxică îmi trecuse prin vene. Pentru prima dată de când m-am trezit, am ştiut că nu am avut o problemă cardiacă”.

Frédéric Péchier, care nu era responsabil cu administrarea anesteziei, dar care a participat la resuscitarea femeii, a fost arestat la începutul lunii martie 2017.

„În pofida anilor, nu am uitat nimic din acele momente: halucinaţiile, paranoia, frica, un stern fracturat de un masaj cardiac”, a declarat femeia în faţa instanţei.

„Trăiesc ca şi cum aş fi în corpul unei persoane în vârstă”, a continuat victima, care a fost în concediu medical timp de doi ani şi jumătate.

Femeia suferă de „sechele neurologice, probleme semnificative de memorie, oboseală şi intoleranţă la zgomot”.

„Întreaga mea viaţă a fost pusă sub semnul întrebării, toate obiceiurile mele. În pofida a tot, nu consider că am dreptul să mă plâng, pentru că sunt în viaţă, spre deosebire de multe alte persoane”, a afirmat ea.

Sandra Simard spune că simte un „dispreţ” al acuzatului faţă de victime.

„Dispreţul doare la fel de mult ca seringa care te otrăveşte”, a mărturisit ea.

Frédéric Péchier, în vârstă de 53 de ani, este judecat din 8 septembrie pentru otrăvirea a 30 de pacienţi, dintre care 12 au murit, între 2008 şi 2017, în două clinici private din Besançon.

Acuzatul îşi susţine nevinovăţia, dar riscă închisoarea pe viaţă. Verdictul este aşteptat pe 19 decembrie.

profimedia-1035342397
Schiță realizată în sala de judecată pe 8 septembrie 2025, care îl înfățișează pe fostul anestezist francez Frédéric Péchier în prima zi a procesului său, la tribunalul din Besançon. Foto. Profimedia

