Mărturia de pe patul de moarte care ar putea elucida unul din cele mai mari mistere din istoria modernă a SUA: unde este Jimmy Hoffa?

Agenții FBI au percheziționat un teren din statul american New Jersey, după ce o mărturisire făcută pe patul de moarte a reînviat speranța rezolvării unuia din cele mai misterioase cazuri din istoria modernă a SUA - dispariția de acum 50 de ani a liderului sindical Jimmy Hoffa.

Timp de decenii, Hoffa a fost unul dintre cei mai puternici organizatori ai forței de muncă din America. Dar în 1975 a dispărut brusc, iar trupul lui nu a fost niciodată recuperat.

Anchetatorii au primit recent un pont conform căruia un fost muncitor de la o groapă de gunoi din Jersey City a spus că tatăl său i-ar fi mărturisit că a îngropat cadavrul lui Hoffa, potrivit BBC.

Dispariția lui Jimmy Hoffa a fost mereu asociată cu mafia americană, cu care acesta a avut o relație complicată.

Potrivit New York Times, angajatul de la groapa de gunoi Frank Cappola, care a murit în martie 2020, i-a spus unui prieten în ultimele sale clipe de viață că tatăl său i-a mărturisit că i s-a ordonat de către o bandă de bărbați necunoscuți să îngroape trupul lui Hoffa adânc, într-o carcasă din oțel.

Agenții, cu mandate de percheziție, au ajuns la o fostă groapă de gunoi și au făcut o inspecție pe 25 și 26 octombrie. Un purtător de cuvânt al FBI a declarat pentru New York Times că datele sunt în prezent analizate.

Hoffa s-a născut în micul oraș Brazil, din statul Indiana, în februarie 1913, iar în 1957 devenise unul dintre cei mai puternici lideri sindicali din țară.

De-a lungul perioadei în care a condus uniunea sindicală, Hoffa a fost acuzat frecvent de asociere cu mafia americană și crima organizată.

Robert Kennedy, în calitate de procuror general în timpul mandatului fratele său John F. Kennedy, a încercat să-l condamne pentru o serie de infracțiuni și a format o divizie specială de anchetatori - „Get Hoffa” - pentru a verifica activitățile fostului lider sindical.

Eforturile lui Kennedy au dat roade în cele din urmă când Hoffa a fost condamnat pentru manipularea juriului în 1967, dar mai târziu a fost eliberat de președintele Nixon, în 1971, ca parte a unui acord prin care renunța la conducerea sindicatelor.

Până în vara anului 1975, Hoffa își pierduse puterea considerabilă pe care a avut-o odată, iar relația de prietenie cu șeful mafiei din New Jersey, Anthony Provenzano, supranumit „Tony Pro”, se degradase puternic.

El a dispărut pe 30 iulie 1975, după ce a călătorit în Michigan pentru a se întâlni cu șeful mafiot.

De-a lungul anilor, cadavrul lui Hoffa a fost căutat intens, dar cazul a rămas nerezolvat. În Michigan, unde Hoffa a fost văzut ultima dată, anchetatorii au „răscolit” mai multe locuri și chiar au săpat sub o piscină.

În New Jersey a circulat o legendă urbană potrivit căreia rămășițele lui Hoffa au fost îngropate sub vechiul stadion de fotbal New York Giants.

