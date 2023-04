Explozia puternică din această dimineață din Marsilia a transformat un bloc de locuințe într-un morman de nisip, spun cei care locuiesc în zonă. La scurt timp o a doua clădire s-a prăbușit, iar o a treia este grav avariată. 33 de clădiri din împrejurimi au fost evacuate. Alina Lopez, româncă stabilită în Marsillia, a povestit la Digi24 momentele de groază prin care a trecut după explozie.

„Cu o oră în urmă ajunsesem acasă, am fost în vizită la soacră, am mâncat, am lăsat fata la ea peste weekend, am venit doar cu băiatul acasă. Soțul lucra de noapte. Stând în pat la 12,45, dintr-o dată s-a zguduit tot blocul. Camera mea e pe o stradă paralelă și s- a scuturat foarte tare. Am auzit o bubuitură enormă. Bebelușul dormea. Am mers pe cealaltă parte a străzii să văd ce s-a întâmplat. Lumea era panicată, ieșită din blocuri, unii răniți, alții țipau. A fost teroare”, povestește ea.

Lopez și copilul ei au fost evacuați din clădire.

Când a ieșit din casă, a văzut blocul prăbușit: „O dărâmătură, dar nu erau bucăți din bloc, era pulbere, praf, un morman de pietre și praf, nu mai era nimic din blocul ăla. Blocurile sunt lipite unul de celălalt, câte 6 blocuri lipite unul de altul, peste noapte s-au dărâmat încă 2. Noi nu mai avem acces de azi-noapte”.

„Toate geamurile de la blocurile lipite au explodat. La noi, la ușa de la intrare în bloc, s-a spart geamul de la intrare, erau cioburi”, a povestit ea.

Lopez a spus că pompierii au intervenit rapid, în mai puțin de două minute.

Alina Lopez a petrecut noaptea la fratele ei, care locuiește în apropiere.

„Am trecut peste noapte foarte panicată, încă sunt sub șoc. Am luat copilul din plapumă, câinele, 2 pamperși și am plecat”, povestește ea.

Lopez spune că sunt încă între 4 și 10 persoane dispărute și aproximativ 20 de răniți, inclusiv doi copii.

Potrivit autorităților, 5 persoane sunt rănite grav.

Membri ai Batalionului Naval de Pompieri din Marsilia nu au reuşit încă să facă un recensământ al persoanelor care s-ar fi putut afla în clădirea prăbuşită, al cărei moloz blochează strada.

„Avem o sută de oameni la sol, prioritatea este evident să stingem focul şi să curăţăm molozul pentru a găsi oameni care ar putea fi prinşi sub dărâmături”, a declarat un reprezentant al batalionului.

Alte clădiri de pe stradă au fost evacuate ca măsură de siguranţă în acest weekend prelungit de Paşte, iar locatarii au fost găzduiţi în regim de urgenţă la o şcoală, a anunţat prefectul, citat de Agerpres.

A fost deschisă deja o anchetă pentru a stabili cauzele producerii incidentului.

