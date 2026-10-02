Mărturia pilotului înjunghiat de copilot în timpul zborului FlyDubai: „Rănit, mi-am spus să mai fac un ultim efort”

Pilotul indian Smit Machchhar, comandantul zborului FlyDubai FZ1073, care zbura de la Dubai spre Tel Aviv, a povestit că a deschis ușa cabinei de pilotaj pentru a le permite pasagerilor să intre. Machchhar fusese înjunghiat și se afla la podeaua cabinei când și-a dat seama că avionul pierde rapid altitudine și că trebuie să intervină, relatează BBC.

Machchhar a făcut dezvăluirea într-o videoconferință cu premierul indian Narendra Modi. Pilotul a spus că se afla la podeaua cabinei și era încă atacat de copilot când și-a dat seama că avionul pierdea rapid altitudine și că trebuia să intervină.

„Zăceam pe podea, rănit, dar mi-am spus să mai fac un ultim efort pentru a deschide ușa din interior”, a povestit pilotul.

„Au intrat și ceilalți și au avut, de asemenea, un rol în controlarea situației. Bineînțeles, luptam pentru propria mea viață, dar în același timp știam că nu îi voi lăsa pe ceilalți să moară”, a adăugat Machchhar.

Pilotul a fost înjunghiat de copilot în timpul zborului de la Dubai spre Tel Aviv. În urma incidentului, aeronava și-a schimbat ruta și a aterizat în Arabia Saudită.

Premierul indian Narendra Modi i-a spus pilotului că „curajul, răbdarea și capacitatea sa de a lua rapid decizii au salvat viețile atât de multor oameni” și că întreaga țară este mândră de el.

Machchhar a fost numit „un adevărat erou” și de premierul israelian Benjamin Netanyahu. Pilotul a fost transportat inițial la un spital din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite.

Ulterior, el a fost transportat cu avionul la Abu Dhabi, unde se află în stare stabilă.

Ambasada Indiei în Emiratele Arabe Unite a transmis joi că Machchhar este „în stare bună de sănătate și se recuperează bine”. Ambasadorul Deepak Mittal a declarat că este „mândru de căpitanul Smit pentru curajul său” și că a fost „foarte liniștit” după întâlnirea cu pilotul.

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Editor : C.S.