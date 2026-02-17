Mărturia unui soldat rus dintr-o unitate de elită, care s-a predat ucrainenilor din cauza abuzurilor. „Asta m-a înfuriat”

Un soldat rus din unitatea de elită de piloți de drone - Rubikon - s-a predat forțelor ucrainene, spunând că nu mai poate urma ordinele superiorilor, în condiții de presiuni constante și ceea ce el a descris ca fiind abuzuri sistematice, scrie Kyiv Post.

Miroslav Simonov a declarat pentru proiectul ucrainean „I Want to Live” că a fost forțat să se înroleze în armata rusă sub amenințarea unor acuzații penale, potrivit Kyiv Post.

„Am fost dus la secția de poliție locală, unde anchetatorii mi-au dat de ales: fie să-mi fac serviciul militar obligatoriu – cu sugestia că ulterior voi fi recrutat pentru război –, fie să mă înrolez voluntar într-o unitate în care servește tatăl meu: Compania de Logistică din regiunea Briansk”, a spus Simonov.

După ce a semnat documentele, Simonov a spus că a fost trimis la poligonul de instrucție din regiunea Voronej, Rusia. Noii recruți au fost instruiți timp de câteva săptămâni ca trupe de asalt înainte de a li se atribui roluri specifice.

Simonov a fost repartizat la unitatea de drone și trimis în regiunea ocupată Lugansk, alăturându-se unei companii speciale UAV din cadrul Armatei a 20-a a Rusiei.

Acolo, el s-a ocupat în principal de sarcini administrative și a urmat un curs scurt de operare de drone Mavic.

Unitatea de elită Rubikon

Ulterior, unii soldați au fost mutați într-un nou batalion, dar operatorii de drone cu experiență au rămas pe loc. Simonov și un alt soldat au fost trimiși la unitatea de elită Rubikon.

Rubikon este echipată cu drone avansate și sisteme de război electronic. Unitatea operează departe de linia frontului și este finanțată și supravegheată de GRU (spionajul militar rus), potrivit oficialilor ucraineni.

El a descris unitatea ca fiind dură, cu presiune psihologică constantă, abuz verbal și amenințări cu transferul către unități de asalt „carne de tun” pentru infracțiuni minore.

După o pregătire suplimentară, Simonov a fost detașat în apropiere de Kupiansk, unde a servit ca tehnician de drone. El a spus că un moment decisiv a survenit când o dronă rusă a lovit coordonatele greșite și a rănit grav o femeie de 20 de ani.

Comandanții au aprobat atacul, iar soldații din chat-ul unității au minimizat daunele cauzate civililor.

„Am văzut că comanda îi susținea pe cei care au făcut asta. Asta m-a înfuriat și m-a speriat”, a spus Simonov.

„Vreau să vă apăr casa”

Într-o discuție ulterioară, operatorul dronei respective a minimizat victimele civile, spunându-i lui Simonov că în orașele de pe linia frontului nu mai erau civili, ci doar „soldați ucraineni sau oameni care lucrează pentru ei”.

Simonov a spus că incidentul l-a șocat și l-a motivat să fugă. A falsificat documente pentru a părăsi Rusia și a pleca în Kazahstan, dar a fost reținut și trimis înapoi pe front ca soldat de infanterie de asalt.

Ulterior, a contactat proiectul ucrainean „Vreau să trăiesc”, care l-a ghidat în siguranță către pozițiile ucrainene.

Programul „Vreau să trăiesc” este condus de Centrul de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război din Ucraina și susținut de Direcția principală de informații.

Acesta oferă o linie telefonică directă și un canal Telegram pentru soldații ruși și aliați care doresc să se predea în siguranță. Cei care îl utilizează beneficiază de protecție garantată de dreptul internațional, inclusiv de Convențiile de la Geneva.

Simonov a declarat că acum dorește să lupte de partea Ucrainei.

„Ei nu au distrus doar viața mea, ci și multe alte vieți. Vreau să vă apăr casa”, a spus el.

