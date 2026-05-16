Mărturia unui vietnamez recrutat de ruși și ajuns prizonier de război în Ucraina: „Nu mergeți în alte țări pentru a le face rău"

„Nu luați parte la invazii și nu mergeți în alte țări pentru a le face rău!” Este apelul disperat lansat de primul prizonier de război vietnamez capturat de armata ucraineană. Tânărul, recrutat de Moscova și folosit pe front drept carne de tun, a acceptat să vorbească într-un interviu exclusiv pentru platforma United24 din Ucraina. Vizibil traumatizat, el a descris teroarea din rândul trupelor ruse, unde bătăile sunt la ordinea zilei, iar unii dintre camarazii săi au ales moartea în locul frontului.

Reporter: Suntem aici, într-o locație secretă, pentru a vă oferi un interviu exclusiv cu primul prizonier de război vietnamez care a luptat pentru ruși și a fost capturat de ucraineni.

Ei sunt folosiți drept carne de tun pentru a completa rândurile armatei Rusiei în Ucraina.

Prizonier: Te obligă să faci totul. Dacă nu asculți, te bat. Dacă nu te supui, sunt gata să te ucidă.

Reporter: Ai spus că nu ai ținut niciodată o armă în mână. Cum se face că în două luni de război, într-un război activ, nu ai luat niciodată o armă? Și cum au reacționat rușii?

Prizonier: M-au bătut. M-au luat pe mine și încă trei persoane. Doi au mers înainte și m-au abandonat pe mine și pe un alt bărbat. Noi am rămas în urmă, în timp ce primii doi înaintau încet.

Apoi, al treilea tip a plecat și s-a sinucis. A scos un pistol și s-a împușcat pe loc. Nu am putut să-l opresc. După aceea, am fugit și eu.

Ei nu mai vor să trăiască. Sunt foarte tineri. Tineri, în jur de 25 sau 26 de ani. Au murit chiar în fața mea.

Reporter: Și cum te simți? Cum te simți în legătură cu asta? Cum te simți? Vreau să spun, fiind tratat ca o bucată de carne de către ruși.

Prizonier: Este culmea dezamăgirii. Culmea neîncrederii.

Te forțează să faci totul. Dacă nu asculți, te bat.

Reporter: Ce mesaj le-ai transmite oamenilor din Vietnam?

Prizonier: Ascultați-mă cu toții: Nu mergeți în zone de război! Mergeți în locuri unde există pace, compasiune. Mergeți în locuri de suferință și pierdere doar pentru a le lua apărarea și a-i ajuta. Nu luați parte la invazii și nu mergeți în alte țări pentru a le face rău. Asta este tot.

