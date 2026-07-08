Mărturii ale unor ucraineni din Kiev după bombardamentul Rusiei: „Situația se va înrăutăți înainte să se îmbunătățească”

Diana Bobrovska, o locuitoare din Kiev, era atât de îngrijorată de un nou atac aerian rusesc asupra cartierului ei, după un bombardament devastator de luni, încât a petrecut a doua noapte la adăpost împreună cu fiul ei de 2 ani, relatează Reuters.

„Două nopți fără somn sunt foarte greu de suportat”, a spus femeia de 31 de ani, stând lângă ruinele unui bloc de apartamente distrus în urma atacului. „Pe lângă asta, și nervii… Sincer să fiu, totul e foarte rău”.

Bobrovska și alți martori prezenți la fața locului – unde opt persoane au fost ucise în propriile locuințe – au declarat că se așteaptă ca atacurile să se intensifice, pe măsură ce Rusia profită de lipsa acută de rachete de interceptare fabricate în SUA cu care se confruntă Ucraina.

Sistemele de apărare aeriană nu au reușit să doboare niciuna dintre cele 23 de rachete balistice lansate de Rusia în timpul atacului din timpul nopții asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare, atac în urma căruia au murit 25 de persoane.

Serhii Beskrestnov, consilier al Ministerului Apărării, a declarat la televiziunea locală că Ucraina a rămas, practic, fără rachetele Patriot necesare pentru interceptarea proiectilelor balistice.

Președintele Volodimir Zelenski a solicitat în repetate rânduri aliaților să furnizeze mai multe sisteme Patriot – o chestiune pe care liderul ucrainean o va ridica din nou la summitul NATO de săptămâna aceasta din Turcia. În luna iulie, sistemele de apărare aeriană au doborât doar patru din cele 49 de rachete balistice lansate de Rusia, potrivit datelor furnizate de forțele aeriene.

În ultimele luni, Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei, pe măsură ce forțele sale terestre au întâmpinat dificultăți pe câmpul de luptă și au suferit atacuri ucrainene asupra logisticii militare și industriei petroliere.

Roman Starostishin, în vârstă de 47 de ani, locuiește la câțiva pași de clădirea distrusă din Kiev și și-a amintit cum, luni, a fost trezit de un zgomot care semăna cu „lovitura unui ciocan”, în timp ce o serie de explozii au zguduit locuința sa.

El a spus că ar putea lua în considerare mutarea familiei sale în afara orașului, chiar dacă nu poate lucra de la distanță, în cazul în care atacurile se vor intensifica.

„Situația se va înrăutăți înainte să se îmbunătățească”, a spus medicul Starostishin. „Cred că cel mai dificil moment este înainte de răsărit, și poate că încă ne așteaptă cel mai dificil moment”.

Președintele Vladimir Putin a declarat că va continua războiul în ciuda dificultăților tot mai mari cu care se confruntă Rusia. Moscova a cerut ca Ucraina să cedeze restul regiunii Donețk din estul țării, pe care nu a reușit să o cucerească în cei peste patru ani de lupte.

Președintele SUA, Donald Trump, care a purtat discuții atât cu Zelenski, cât și cu Putin, a declarat marți, la Ankara, că este convins că războiul ar putea fi „rezolvat, sperăm că în curând”.

Anastasia Ribak, o femeie de 32 de ani aflată în concediu de maternitate, al cărei soț se află în serviciul militar, a dat dovadă de curaj în fața a ceea ce ea a descris drept o „ruletă rusească” a atacurilor.

„Poți să pleci în străinătate, dar pentru mine asta nu este o opțiune”, a spus ea. „Țara noastră este țara noastră”.

Citește și:

Apărarea aeriană ucraineană împotriva rachetelor balistice rusești este grav slăbită. „Nu avem cu ce să ripostăm”

Volodimir Zelenski susține că Ucraina ar trebui să devină membră NATO: „Ne-ar face pe toți mai puternici”

Editor : A.M.G.