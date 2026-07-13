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Mărturiile hoților care au furat bijuterii de peste 80 de milioane de euro din Muzeul Luvru: „Când am intrat, nu era nimeni acolo”

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fereastra prin care au intrat hoții care au jefuit Luvrul
Fereastra prin care hoții au intrat în Muzeul Luvru. Foto: Reuters
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Doi bărbați suspectați că au sustras bijuterii ale coroanei în valoare de 88 de milioane de euro din Muzeul Luvru din Paris, în luna octombrie a anului trecut, ar fi spus anchetatorilor că presupusul organizator al jafului a fost dezamăgit de prada obținută și a considerat că „ar fi putut să ia mai mult”, relatează The Guardian.

Ziarul francez Le Monde a publicat transcrierile interogatoriilor celor doi presupuși hoți, efectuate luna trecută de către doi judecători de instrucție însărcinați cu ancheta, oferind detalii ample despre spargerea care a făcut senzație la nivel mondial și a dus la demisia directorului muzeului.

Conform mărturiilor, suspecții, cunoscuți în zonă sub numele de Abdoulaye N. și Ghelamallah A., au susținut că au pătruns prin efracție în galeria Apollo a Muzeului Luvru la ordinul unui client al cărui nume au refuzat să-l dezvăluie pentru a-și proteja familiile.

Cei doi au sustras opt bijuterii, printre care diademe, o broșă, coliere și cercei. Însă, în timp ce fugeau, suspecții au scăpat pe jos o coroană împodobită cu pietre prețioase, purtată în secolul al XIX-lea de împărăteasa Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea.

„Da, eu am fost, mi-a căzut din geantă”, ar fi recunoscut Abdoulaye N., adăugând, în timp ce judecătorii îi arătau o fotografie a coroanei grav avariate: „Ce am făcut nu a fost corect, este ceva foarte grav”.

El a spus că au predat restul prăzii presupusului organizator, care „nu a fost mulțumit” de rezultat. „Credea că am fi putut lua mai mult”, le-a spus el anchetatorilor.

Ambii bărbați au declarat că fuseseră angajați cu doar două sau trei zile înainte de spargere și că li se arătase un videoclip filmat în interiorul galeriei, în care apăreau vitrinele cu bijuteriile napoleoniene, pentru a-i pregăti pentru jaf.

Abdoulaye N. ar fi declarat că li s-a dat o misiune clară: „Spargeți geamurile și luați bijuteriile din vitrine”. Abdoulaye N., o fostă vedetă a rețelelor sociale, pasionat de motociclete, a declarat că se afla „într-o situație financiară disperată” și că i s-au promis între 15.000 și 20.000 de euro pentru rolul său în spargere. „Poate chiar mai mult, în funcție de cât ar fi adus afacerea”.

El a afirmat că motivul presupusului client a fost de natură financiară și că acesta intenționa să revândă bijuteriile furate.

„Știam că urma să jefuiesc Luvrul”, ar fi declarat Abdoulaye N. anchetatorilor, în timp ce Ghelamallah A. a spus că nu știa nimic despre țintă, care, potrivit lui, i-a fost prezentată inițial ca „un magazin de bijuterii unde se fabrică bijuterii în Paris” și nu ca fiind cel mai vizitat muzeu din lume.

„N-aș fi pus niciodată piciorul acolo dacă aș fi știut”, a spus el, precizând că a convenit asupra unui onorariu cuprins între 20.000 și 25.000 de euro.

După ce au ajuns pe balconul de la primul etaj cu ajutorul unui lift pentru marfă, cei doi ar fi spart geamul Galeriei Apollo, au pătruns în muzeu și au început să taie geamurile a două vitrine.

„Când am intrat, nu era nimeni acolo, era întuneric, doar luminile din vitrine erau aprinse”, a declarat Abdoulaye N., potrivit raportului. „În depărtare, puteam vedea agenții de securitate mișcându-se, în spatele unei uși sau ceva de genul ăsta”.

El a spus că era conștient că se aflau într-o cursă contra cronometru. „A trebuit să luăm cât mai multe bijuterii posibil”, a spus acesta. „Dacă ne ia mai mult de trei minute, știm că trebuie să plecăm, altfel vom fi denunțați. Din punctul meu de vedere, ceea ce am făcut a durat prea mult”.

Atât Abdoulaye N., cât și Ghelamallah A. au declarat că nu știu ce s-a întâmplat cu bijuteriile de atunci, dar au refuzat să ofere anchetatorilor indicii cu privire la identitatea autorului sau a eventualilor complici, din teamă de represalii.

„Nu sunt tocmai niște îngerași”, a spus Ghelamallah A. Abdoulaye N. s-a arătat la fel de prudent: „Nu am fost amenințat, dar am primit telefoane din exterior [în timp ce mă aflam în detenție]. Mi-au spus să-mi țin gura”.

Potrivit Le Monde, anchetatorii nu au confirmat că hoții ar fi acționat în numele cuiva.

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Editor : A.M.G.

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