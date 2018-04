Mărturisire sinistră. Un rapper mexican, star pe YouTube, a dizolvat în acid trupurile a trei studenți

Un rapper mexican, star pe YouTube, a mărturisit că a dizolvat în acid cadavrele a trei studenţi dispăruţi în luna martie, a căror moarte a fost confirmată miercuri de autorităţi, relatează AFP, citată de Agerpres.

QBA

Christian Omar Palma Gutierrez - cunoscut şi sub numele QBA - este acuzat că a fost implicat în dispariţiile lui Salomon Aceves Gastelum, de 25 de ani, Daniel Diaz, de 20 de ani, şi Marco Avalos, de 20 de ani, asasinaţi şi torturaţi de un grup criminal în statul Jalisco (vest).



Gutierrez a mărturisit că a primit 3.000 de pesos (159 de dolari) pe săptămână pentru a lucra pentru cartelul Jalisco Noua Generaţie, unul dintre cele mai puternice carteluri mexicane. Gutierrez ar fi fost recrutat de un prieten, trei luni mai devreme.



„El a participat la alte trei crime anterioare", a declarat pentru AFP Lizette Torres, responsabila cu ancheta.



Cele două pagini de Facebook ale lui Gutierrez au adunat în total 140.000 de like-uri, în timp ce canalul său de pe YouTube are 125.000 de abonaţi şi milioane de vizualizări.



Melodiile sale au titluri evocatoare, precum „Moartea nu are program", „Infernul" sau „Viaţă rea", vorbesc despre violenţă, arme şi droguri.



Torres a precizat că videoclipurile sunt cercetate în cadrul anchetei.



Cei trei studenţi la cinematografie au dispărut în martie când se întorceau de la filmări de la Tonala, în apropiere de Guadalajara, în cadrul studiilor lor universitare.



Autorităţile judiciare au precizat că Gutierrez şi un complice vor fi inculpaţi pentru răpire. Alţi cinci suspecţi sunt căutaţi în prezent.



Dispariţia tinerilor a declanşat multe manifestaţii în ţară. Regizorii mexicani, laureaţi ai premiului Oscar, Guillermo del Toro şi Alfonso Cuaron şi-au exprimat pe Twitter susţinerea pentru studenţi. O nouă manifestaţie a studenţilor este programată joi la Guadalajara.