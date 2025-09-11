Mașina premierului polonez Donald Tusk a fost furată din fața casei. Locuința este păzită 24 de ore din 24

Mașina familiei prim-ministrului polonez Donald Tusk a fost furată din fața casei sale din nordul Poloniei, în ciuda supravegherii permanente de către serviciile de securitate ale statului. Autoturismul, un Lexus, a fost furat miercuri în orașul Sopot, în timp ce atenția politică era concentrată asupra incursiunii unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, relatează TVPWorld.

Vehiculul a fost găsit ulterior de poliție abandonat într-o parcare din Gdańsk, orașul vecin cu Sopot, cu plăcuțele de înmatriculare schimbate, ceea ce anchetatorii consideră că a fost o încercare de a evita depistarea ei.

Autorii rămân deocamdată în libertate, relatează postul de radio Radio ZET, preluat de TVPWorld.

