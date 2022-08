O mașină unică, făcută special pentru Prințesa Diana, a fost vândută la licitație cu un preț la care nimeni nu se aștepta. Licitația a avut loc cu câteva zile înainte de a se împlini 25 de ani de la moartea tragică a fostei soții a Prințului Charles. Cumpărătorul este din Anglia și a oferit pentru Ford-ul Escort RS Turbo 650.000 de lire. El va plăti, însă, cu tot cu taxe, 730.000 de lire sterline.

Mașina este un Ford Escort de primă generație, a fost condus de Prințesa Diana între 1985 și 1988 și are doar 40.000 de kilometri parcurși. Mașina este neagră, în timp ce toate celelalte exemplare de acest fel au fost albe. De asemenea, are o oglindă retrovizoare în plus, pe care o folosea garda sa de corp, și un radiocastetofon în torpedou. Sunt modificări speciale cerute, la acea vreme, de Palatul Buckingham. Diana obișnuia să conducă singură, în timp ce un agent de pază stătea pe locul pasagerului.

Prințesa Diana, numită adesea „Regina Inimilor”, a murit într-un accident de mașină la Paris, la 31 august 1997, în timp ce șoferul încerca să scape de paparazzii care îi urmăreau. Divorțată oficial de un an, Lady Di se afla în mașină cu iubitul ei, Dodi al-Fayed, producător de film egiptean și fiul miliardarului Mohammed al-Fayed. Și el și-a pierdut viața în accident, la fel și șoferul. Singurul supraviețuitor a fost garda de corp angajată de tatăl lui Dodi al-Fayed.

