Gianni Agnelli a fost unul dintre cei mai bogați magnați ai secolului al XX-lea. Timp de decenii, familia sa a fost divizată în legătură cu imperiul său de 40 de miliarde de dolari, scrie The Times într-un articol dedicat moștenitorilor săi și scandalurilor mai mult sau mai puțin publice care îi înconjoară pe John Elkann, © și pe mama lor, Margherita, fiica lui Agnelli. E de remarcat că această saga continuă într-o familie în a cărei poveste se regăsesc sinuciderea, moartea prematură și răpirea.

Un bărbat cu o avere netă de 2,8 miliarde de dolari va petrece acum zece luni lucrând cu normă întreagă în cadrul unui program de muncă în folosul comunității, ocupându-se de colectarea gunoiului din căminele pentru vârstnici, dependenții de droguri sau alte persoane ale căror demoni și dificultăți le-au consumat viața. Ai putea crede că John Elkann, în vârstă de 49 de ani, descendent al familiei Fiat și Ferrari, care deține afaceri în mai multe industrii, ar fi complet nepotrivit pentru acest lucru. El a acceptat însă această muncă în folosul comunității și o amendă de 183 de milioane de euro, plătită împreună cu cei doi frați ai săi, pentru a evita ca dosarul lor să ajungă în instanță, după ce au fost acuzați de evaziune fiscală.

Cererea lui Elkann de a beneficia de probațiune nu implică nicio recunoaștere a responsabilității, la fel ca și înțelegerea la care s-a ajuns cu autoritățile fiscale.

Elkann arată ca un profesor erudit, un amestec între Jeremy Hunt și Tom Hiddleston, deși cu o ținută italiană impecabilă.

John Elkann președintele Ferrari și CEO al Exor Foto: Profimedia

Concentrarea serioasă a lui Elkann a transformat și soarta afacerii familiale falimentare pe care a moștenit-o, care include acum nu numai mărci renumite precum Fiat și Ferrari, ci și producătorul olandez de echipamente medicale Philips și revista The Economist. Astăzi este un imperiu global de 40 de miliarde de dolari, a cărui valoare a crescut cu 2.700% de când a preluat conducerea după moartea legendarului său bunic Gianni Agnelli în 2003. Elkann a salvat nu numai Fiat, ci și o mare parte a economiei italiene. Ai putea crede că Elkann nu ar avea nevoie să-și murdărească mâinile moi ca mănușile de conducere.

Cu toate acestea, Elkann are într-adevăr o viață întreagă de abilități transferabile. Să se certe cu părinții dificili? Se spune că nu a mai fost în aceeași cameră cu mama sa, Margherita, de la înmormântarea bunicii sale în 2019. De fapt, serviciul său comunitar este cea mai recentă întorsătură într-o bătălie juridică între Elkann (susținut de cei doi frați mai mici) și mama sa. Aceasta durează de aproape două decenii, într-un caz atât de îndelungat și aparent vicios, încât cei doi au întrerupt de mult contactul. Este la fel de complex ca un labirint, dar la fel de simplu din punct de vedere emoțional: iubirea și valoarea ei.

Droguri? Fratele mai mic al lui Elkann, Lapo Elkann, a creat senzație când, într-o dimineață de luni din octombrie 2005, o prostituată transgender de cincizeci și ceva de ani, numită Patrizia, a sunat la serviciul de ambulanță de la casa ei din cartierul roșu al orașului Torino. Ea striga în italiană: „Repede! Repede! La mine acasă este o persoană importantă care se simte rău!”.

Paramedicii l-au găsit pe Lapo, în vârstă de 28 de ani, gol și inconștient, după ce consumase o doză aproape letală de cocaină. A fost în comă timp de trei zile. John Elkann a fost primul care a vizitat spitalul, plecând fără să facă niciun comentariu. Cesta este stilul său, al unui om care refuză publicitatea, într-o familie de oameni extravaganți.

Lapo Elkann, în 22 iulie 2025, la Saint Tropez Foto: Profimedia

Lapo a comparat ulterior acest incident cu un „accident de mașină” psihologic, declarând pentru New York Times în 2007: „Am avut mare noroc că nu am murit în acel accident”.

Când Lapo s-a trezit, era pe prima pagină a ziarelor, inclusiv în marile ziare italiene deținute de familie. Nepotul lui Agnelli, adesea numit „regele neoficial al Italiei”, nu putea fi mai umilit de atât.

Potrivit unui interviu acordat de Margherita revistei Vanity Fair în 2008, această supradoză a survenit la trei zile după ce ea l-a sunat pe Lapo de ziua lui, pe 7 octombrie. Ea a spus că Lapo i-a răspuns: „Nu pot vorbi cu tine până nu faci pace”. Margherita a spus că acest lucru a făcut-o să se simtă „foarte, foarte rău. Iar pe el probabil și mai rău”.

Într-un fel, este uimitor că o dinastie atât de bogată nu este capabilă să-și rezolve diferendele cu mai multă discreție și demnitate. Totuși, este și perfect logic. Dacă saga Agnelli ne arată un lucru, acela este că banii nu cumpără armonia familială – dimpotrivă.

Familia lui Gianni Agnelli – unul dintre cei mai glamour magnați ai secolului XX – este uneori comparată cu clanul Kennedy din SUA sau cu familia regală britanică, dar poate face ca problemele celor două să pară banale și suburbane, iar serialul „Succession”, inspirat din viața lui Rupert Murdoch, să pară o comedie confortabilă. În povestea familiei Agnelli se regăsesc sinuciderea, moartea prematură și răpirea. După cum știe orice vizitator al Italiei și după cum a înțeles Shakespeare, certurile familiale sunt mai zgomotoase și mai dramatice acolo. Aceasta este o saga familială Netflix cântată ca o operă.

Pentru a o înțelege, trebuie să-l vedeți pe John Elkann ca pe ochiul furtunii, punctul fix în jurul căruia gravitează o distribuție de „personaje”. Chiar și numele său este sobru: a fost botezat în onoarea celebrului său bunic Gianni Agnelli și a devenit moștenitorul său desemnat. Cu toate acestea, părinții săi au ales „John”, versiunea anglicizată și plictisitoare a „Gianni”. Acest lucru se compară cu o familie cu nume fabuloase, precum soția lui Gianni și bunica lui John, Marella Caracciolo di Castagneto.

Marella făcea parte dintr-un cerc de tinere aristocrate glamour din anii 1960, pe care Truman Capote le-a numit „Lebedele”. Capote o numea pe Marella „Lebăda europeană numărul unu”. Ea a fost interpretată de Isabella Rossellini în filmul din 2006 despre Capote, Infamous”.

Capote a trădat în cele din urmă încrederea lebedei scriind despre secretele lor, iar acestea au întrerupt orice contact cu el. Până atunci, Marella spunea: „În loc de psiholog, îl aveam pe Truman”. Ea a scris în memoriile sale, Marella Agnelli, The Last Swan (Ultima lebădă, n.r.), „el aștepta ca un șoim”.

Marella urma să aibă nevoie de tenacitatea dobândită în această perioadă. Soțul ei, Gianni Agnelli, moștenise – conform tradiției familiei – afacerea familiei de la bunicul său la o vârstă fragedă. Tatăl lui Gianni, Edoardo, a fost decapitat de elicea hidroavionului său când Gianni avea doar 14 ani. Mama lui a murit zece ani mai târziu, într-un accident de mașină, în 1945: a fost lovită frontal de un camion al armatei americane care se apropia de Roma.

Omul de afaceri italian Gianni Agnelli (1921 - 2003), șeful Fiat, se căsătorește cu prințesa italiană Marella Caracciolo la Biserica Osthoffen, Strasbourg, Franța, 19 noiembrie 1953. Foto: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

După un război crâncen în care tânărul italian a fost rănit luptând în tancuri pe Frontul de Est, nu au mai existat limite financiare pentru escapadele de playboy ale lui Gianni, care au devenit parte din imaginea cool a mărcii Fiat. El sărea din elicoptere pentru a înota în Antibes, petrecea cu Jackie Kennedy și avea relații cu vedete precum Anita Ekberg și Rita Hayworth. Conducea mașinile și stilul său de viață La Dolce Vita foarte repede. Era apropiat de John F. Kennedy, de David Rockefeller și de Henry Kissinger, care mai târziu i-a oferit tânărului său nepot Lapo un loc de muncă ca asistent personal.

Cu toate acestea, averea și statutul familiei nu erau egale cu căldura ei. Marella i-a spus odată unui biograf: „Pentru Gianni, o femeie trebuie cucerită, nu iubită”. Au avut doi copii, Edoardo și Margherita. Margherita l-a caracterizat pe Gianni ca fiind un tată rece. Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair în 2008, ea a spus că ea și fratele ei se luptau pentru atenția lui. Un exemplu: Edoardo era un băiețel când tatăl său i-a promis că îl va lua cu elicopterul și îl va duce să vadă echipa de fotbal a familiei, Juventus, jucând. Elicopterul nu a venit niciodată.

Edoardo, primul născut și singurul fiu, nu era considerat de Gianni capabil să preia conducerea. El s-a revoltat. A studiat filosofia orientală la Princeton, a călătorit în India și Orientul Mijlociu, s-a convertit în cele din urmă la islam și și-a schimbat numele în Hisham Aziz. Și mai îndrăzneț: a devenit anticapitalist.

„O parte din familia mea a fost cuprinsă de o logică barocă și decadentă”, a declarat Edoardo pentru cotidianul de stânga Il Manifesto.

Într-o noapte din 2000, Edoardo și-a pus un blazer maro peste pijamale și a condus Fiatul său până la un viaduct din afara orașului Torino, cunoscut sub numele de „Podul sinucigașilor”. La înmormântarea sa, Gianni Agnelli a fost văzut, potrivit ziarului La Repubblica, sprijinindu-se de Lapo, „aproape lipit de brațul copilului”.

Gianni Agnelli a decis că moștenirea sa va fi transmisă lui John, lui Lapo rezervându-i un rol în afacerile familiei: cei doi nepoți mai mari și iubiți copii ai fiicei sale Margherita. (Al treilea frate, sora lui John și Lapo, Ginevra, a devenit regizoare). Când John avea doar 21 de ani, a fost numit în consiliul de administrație. Fiat se afla într-o situație disperată și nimeni nu-și imagina că acest copil ar putea să o salveze.

Patriarhul Agnelli a murit în ianuarie 2003, lăsând în urmă o situație financiară dezastruoasă, plină de datorii. Marella a apărut la înmormântarea lui, flancată de John și Lapo. În conformitate cu dorințele defunctului său soț, Marella a început procesul de transfer al acțiunilor sale din firma familiei către John, consolidându-i poziția de lider.

Gianni Agnelli, la 10 octombrie 2002, în Roma. Foto: Franco Origlia / Getty Images

În 2004, Margherita a ajuns la o înțelegere, vânzându-și participația în afacere. Dar, în 2007, ea a intentat primul dintr-o serie de procese împotriva consilierilor apropiați ai tatălui său, contestând în esență înțelegerea din 2004. Cei trei copii mai mari ai ei au intentat, de asemenea, procese. Detractorii ei spun că a regretat vânzarea, deoarece în 2004 Fiat părea o cauză pierdută și ea nu avea idee cât de miraculos putea fi transformat afacerile de către fiul ei. Aliații ei susțin cazul pe mai multe capete de acuzare. Cele două acuzații principale ale ei, simplificate, erau că existau părți ale valorii afacerii care, susținea ea, îi fuseseră ascunse și că banii proveniți de la mama ei, Marella, ar fi trebuit să fie impozitați conform regulilor italiene, nu elvețiene.

John Elkann a emis ulterior o declarație în care spunea: „Sunt foarte rănit ca fiu și surprins de această chestiune privată, care a fost rezolvată în 2004 cu consimțământul și acordul tuturor”.

Margherita, care a divorțat de tatăl lui John și a mai avut cinci copii dintr-o a doua căsătorie, nu este săracă. Revista Vanity Fair a scris în 2008 despre fondurile de peste 700 de milioane de dolari ale companiei ei. Ea a fondat un orfelinat lângă casa fratelui ei decedat din Torino și l-a dedicat lui Edoardo. Edoardo, a spus ea, a văzut „inocența fără apărare a copiilor fiind rănită și a considerat acest lucru inacceptabil”.

Margherita Agnelli, în 2010 la Roma, Foto: Franco Origlia / Getty Images

Cu toate acestea, în familia Agnelli, bogăția este folosită ca o armă. John a crescut vizitându-și bunica paternă, Carla Barba Navaretti. Ea a supraviețuit unei răpiri în 1975, când a coborât din mașină în Torino: a fost ținută legată cu lanțuri de perete timp de 35 de zile și i s-a tăiat părul. Dar răpitorii i-au dat șampanie și tort în ziua de Crăciun, potrivit unui articol din New York Times din acea perioadă. Răscumpărarea a fost estimată la 975.000 de dolari, dar nu este clar dacă familia Agnelli sau Elkann a plătit-o.

Într-un aparent ecou întunecat al acestui eveniment, s-a raportat că Lapo, nepotul ei, a sunat în 2016 familia sa din New York pentru a cere 10.000 de dolari „pentru a-i garanta siguranța”, a declarat un oficial american pentru Associated Press. Anchetatorii au declarat că Lapo a fost găsit în siguranță și au concluzionat ulterior că povestea a fost probabil inventată după ce acesta a rămas fără bani în timpul unei petreceri cu alcool și droguri. Procurorii au decis să renunțe la toate acuzațiile împotriva lui Lapo. Reuters a relatatt că Lapo a declarat că acuzațiile erau „știri false”. Lapo a adăugat că a trecut printr-o perioadă dificilă: „Sunt hotărât să continui să lucrez la mine însumi”.

John a declarat în podcastul In Good Company din 2024 că copilăria sa l-a făcut rezistent și responsabil. A simțit că trebuie să se ocupe de frații și surorile sale mai mici, în timp ce părinții săi divorțau și se mutau în mod repetat din țară în țară.

Acum, în timp ce își îndeplinește serviciul comunitar de penitență, indirect ca urmare a eforturilor mamei sale, John va avea timp să reflecteze. În mai anul trecut, John a afirmat într-un interviu acordat ziarului italian Avvenire că mama sa a acționat „în cel mai rău mod posibil”, iar rezultatul a fost că copiii ei trăiau cu „o mare durere, care are rădăcini îndepărtate”.

Săptămâna trecută, Paolo Siniscalchi, avocatul fraților Elkann, a declarat că speranța este ca noua ofertă, care include atât bani, cât și muncă necalificată – spălatul podelelor sau orice altă formă de muncă – să pună capăt disputelor juridice traumatizante, „încheind rapid și definitiv această chestiune dureroasă, evitând repercusiuni personale și familiale suplimentare”.

