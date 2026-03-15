Mașinile-fantomă ale Franței. Schema prin care peste un milion de vehicule periculoase au ajuns pe șosele

Traffic congestion on a highway viaduct in Nice, France. Includes cars, vans, and a passing SNCF train underneath.
Peste un milion de mașini înmatriculate ilegal circulă în Franța, în urma unei scheme de fraudă care a costat sute de milioane de euro în taxe și amenzi neîncasate, potrivit BBC.

Frauda prin care dealerii falși manipulează înregistrările de la Agenția de înmatriculare a vehiculelor (SIV) pune, de asemenea, în pericol viețile oamenilor, deoarece permite circulația pe șosele a unor mașini și camioane nesigure.

Vulnerabilitățile „au permis întregii game de criminalitate – de la delincvența măruntă la crima organizată – să pătrundă în sistemul de înmatriculare pentru a-și urmări scopurile frauduloase”, potrivit unui raport al Curții franceze de Conturi.

Frauda datează din 2017, când guvernul francez a decis să privatizeze parțial sistemul, în încercarea de a accelera procesul prea lent de livrare a documentelor de înmatriculare către cumpărătorii de mașini.

Aproximativ 2.000 de funcționari publici au fost repartizați la noi sarcini, iar în schimb dealerilor auto li s-a acordat dreptul de a accesa ei înșiși registrul pentru a emite documente pentru clienții lor.

Însă, potrivit Curții de Conturi, noul sistem s-a bazat excesiv – și în mod eronat – pe bună-credință.

De fapt, acesta a fost rapid fraudat de sute de operatori fără scrupule care au descoperit că pot înființa reprezentanțe fantomă și apoi, contra cost, să modifice registrul.

Raportul menționa că există aproximativ un milion de mașini pe șosele care au fost înmatriculate de aproape 300 de „companii fictive care operează total libere de controlul statului”.

Documentele prezentate de șoferii acestor vehicule par normale, dar ulterior mașina și proprietarul acesteia sunt de negăsit.

„Numai pentru anii 2022-2024, prejudiciul financiar a fost de 550 de milioane de euro, reprezentând neîncasarea taxelor de înmatriculare și amenzi pentru viteză și parcare”, se arată în raport.

În total, auditorul a enumerat 30 de tipuri diferite de fraudă, de la evitarea taxelor de mediu pentru mașinile poluante, până la modificarea rezultatelor inspecțiilor tehnice rutiere și suprimarea identității fostului proprietar al unei mașini.

Într-un reportaj special despre acest fenomen, ziarul Le Monde a relatat despre un „SIV-eur” (așa cum sunt numiți fraudatorii de către poliție) care a ajutat un importator de mașini de lux să nu plătească taxe de import și de mediu de zeci de mii de euro.

El a făcut acest lucru prin înmatricularea Rolls-Royce-urilor și Mercedes-urilor ca vehicule special adaptate pentru persoanele cu dizabilități, ceea ce înseamnă că erau scutite de taxe.

Vehiculele furate pot fi reînmatriculate de „SIV-euri” pentru a evita detectarea, iar bandele de trafic de droguri folosesc mașini introduse astfel în sistem pentru sarcini speciale, cum ar fi așa-numitele livrări „go-fast” pe autostrăzi.

Potrivit ziarului Le Figaro, poliția a fost alertată de o creștere rapidă a infracțiunilor legate de viteză - cu 160% mai mult între 2016 și 2022. Când au analizat înmatriculările, au descoperit că multe dintre ele fuseseră falsificate.

Curtea de Conturi a declarat că statul a fost neglijent pentru că nu a verificat acreditările celor 30.000 de dealeri cărora le permite accesul la SIV.

Tot ce trebuiau să facă potențialii participanți era să înființeze o companie-fantomă și apoi să solicite accesul la registru, ceea ce în mod normal li se acorda.

„Asta se întâmplă când încerci să reduci dimensiunea statului. Înainte, oamenii trebuiau să stea la coadă două ore pentru documentele lor. Toată lumea se plângea, dar cel puțin totul era verificat corespunzător”, a declarat o sursă din interiorul instituției pentru ziarul Le Monde.

Ministerul de Interne al Franței spune acum că va lua măsuri pentru a remedia problema. Un plan de acțiune anunțat anul trecut a dus la o creștere a detectării fraudelor, în timp ce numărul autorizațiilor de acces la SIV a fost redus drastic.

