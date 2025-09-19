Live TV

Massive Attack își retrage muzica de pe Spotify în semn de protest față de investiția CEO-ului în domeniul AI militară

Data publicării:
massive attack
Massive Attack își retrage muzica de pe Spotify în semn de protest față de investiția CEO-ului în domeniul AI militară. Foto: Profimedia

Massive Attack este cea mai recentă trupă – și prima de la o casă de discuri importantă – care își retrage catalogul de pe Spotify în semn de protest față de investiția fondatorului Daniel Ek de 600 de milioane de euro în compania militară de inteligență artificială Helsing, scrie The Guardian.

În iunie, firma de capital de risc a lui Ek, Prima Materia, a condus ultima rundă de finanțare a firmei de tehnologie de apărare. Software-ul Helsing folosește tehnologia AI pentru a analiza datele senzorilor și ale sistemelor de arme de pe câmpurile de luptă pentru a lua decizii militare în timp real. De asemenea, produce propria dronă militară, HX-2. Ek este, de asemenea, președintele Helsing.

Trupa a făcut anunțul în timp ce se alătură unei noi inițiative, No Music for Genocide, în cadrul căreia un grup de peste 400 de artiști și case de discuri își blochează muzica pe serviciile de streaming din Israel.

Într-o declarație, trupa a anunțat:

„Fără legătură cu această inițiativă și având în vedere investițiile semnificative (raportate) ale CEO-ului său într-o companie care produce drone cu muniție militară și tehnologie AI integrată în avioane de luptă, Massive Attack a cerut casi de discuri ca muzica noastră să fie eliminată de pe serviciul de streaming Spotify în toate teritoriile.

În opinia noastră, precedentul istoric al acțiunii eficiente a artiștilor în timpul apartheidului din Africa de Sud și apartheidul, crimele de război și genocidul comise în prezent de Israel fac ca campania „No Music for Genocide” să fie imperativă.

În cazul separat al Spotify, povara economică care a fost pusă mult timp asupra artiștilor este acum agravată de o povară morală și etică, prin care banii munciți cu greu ai fanilor și eforturile creative ale muzicienilor finanțează în cele din urmă tehnologii letale, distopice.

Ajunge, este mai mult decât suficient.

O altă cale este posibilă.”

Un purtător de cuvânt al Spotify a transmis: „Spotify și Helsing sunt două companii separate.”

Aceștia au adăugat că Helsing „nu este implicat în Gaza” și că eforturile sale „se concentrează pe apărarea Europei în Ucraina”.

Helsing a declarat într-un comunicat: „În prezent, vedem răspândirea de informații false conform cărora tehnologia Helsing este utilizată în zone de război, altele decât Ucraina. Această informație nu este corectă. Tehnologia noastră este utilizată în țările europene doar pentru descurajare și pentru apărare împotriva agresiunii rusești în Ucraina.”

Massive Attack se alătură grupului australian King Gizzard and the Lizard Wizard, grupului canadian Godspeed You! Black Emperor, trupei americane Hotline TNT, semnată de Third Man Records, grupului alternativ american Deerhoof și trupei din Manchester Wu Lyf, retrăgându-și muzica de pe Spotify ca urmare a investiției lui Ek în Helsing.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
teodora pana fb
3
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
4
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Digi Sport
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Olguța Vasilescu
Olguța Vasilescu: Nu va fi criză politică dacă pleacă Ilie Bolojan...
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de...
bolojan retaileri original_govr2957
Reprezentanții retailerilor i-au spus lui Bolojan că nu mai vor...
WhatsApp Image 2025-09-19 at 13.19.22
Ce au găsit procurorii după perchezițiile de la Spitalul Municipal...
Ultimele știri
Șeful MI6 nu vede nicio dovadă că Putin ar dori să negocieze pacea în Ucraina. „Ne duce de nas"
Un oraș din România interzice trotinetele electrice de închiriat, după moartea unui băiat de 15 ani. Anunțul făcut de primar
O nouă bază de lansare a dronelor rusești, suficient de aproape pentru ca Geran-2 să poată ajunge în estul Poloniei și țări NATO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un, a supravegheat testarea unor noi drone strategice.
Kim Jong Un supraveghează testarea de noi „drone sinucigaşe” şi mizează pe inteligența artificială pentru modernizarea armatei
Pope Leo XIV' S Weekly General Audience In Vatican - 17 Sept 2025
Papa Leon spune că este îngrijorat de „anumite lucruri” care se întâmplă în SUA
nvidia intel
Nvidia investește 5 miliarde dolari în Intel și devine unul dintre cei mai mari acționari ai companiei americane aflate în dificultate
utilizator care tine in mana un smartphone in jurul caruia o grafica sugereaza transferul de date
Parlamentul italian adoptă reguli stricte pentru deepfake generat de AI: până la 5 ani de închisoare
google deepmind ia
Google DeepMind anunță o reușită „istorică” în ce priveste rezolvarea problemelor de către inteligența artificială
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea...
Fanatik.ro
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
“Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Copilul a fost crescut în puf” Giovanni Becali, despre accidentul...
Adevărul
Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5...
Playtech
Cum se împarte costul unui gard între doi vecini. Obligații legale și excepții
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
Antonela Roccuzzo a făcut ravagii cu cea mai recentă postare. ”O perfecțiune de femeie!”
Pro FM
Părinții ei și-au refăcut fiecare viața după divorț. Ce crede Miley Cyrus despre poveștile de dragoste pe...
Film Now
Scorsese va regiza „What Happens at Night”, o adaptare a romanului de groază cu același nume. Cine sunt...
Adevarul
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările...
Newsweek
Sute de mii pensionari au încasat azi 100 lei în plus la pensie. Cine a primit tichete de energie?
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Tim Burton şi Monica Bellucci s-au despărţit. Mesajul transmis de cele două vedete
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”