Massive Attack își retrage muzica de pe Spotify în semn de protest față de investiția CEO-ului în domeniul AI militară

Massive Attack este cea mai recentă trupă – și prima de la o casă de discuri importantă – care își retrage catalogul de pe Spotify în semn de protest față de investiția fondatorului Daniel Ek de 600 de milioane de euro în compania militară de inteligență artificială Helsing, scrie The Guardian.

În iunie, firma de capital de risc a lui Ek, Prima Materia, a condus ultima rundă de finanțare a firmei de tehnologie de apărare. Software-ul Helsing folosește tehnologia AI pentru a analiza datele senzorilor și ale sistemelor de arme de pe câmpurile de luptă pentru a lua decizii militare în timp real. De asemenea, produce propria dronă militară, HX-2. Ek este, de asemenea, președintele Helsing.

Trupa a făcut anunțul în timp ce se alătură unei noi inițiative, No Music for Genocide, în cadrul căreia un grup de peste 400 de artiști și case de discuri își blochează muzica pe serviciile de streaming din Israel.

Într-o declarație, trupa a anunțat:

„Fără legătură cu această inițiativă și având în vedere investițiile semnificative (raportate) ale CEO-ului său într-o companie care produce drone cu muniție militară și tehnologie AI integrată în avioane de luptă, Massive Attack a cerut casi de discuri ca muzica noastră să fie eliminată de pe serviciul de streaming Spotify în toate teritoriile.

În opinia noastră, precedentul istoric al acțiunii eficiente a artiștilor în timpul apartheidului din Africa de Sud și apartheidul, crimele de război și genocidul comise în prezent de Israel fac ca campania „No Music for Genocide” să fie imperativă.

În cazul separat al Spotify, povara economică care a fost pusă mult timp asupra artiștilor este acum agravată de o povară morală și etică, prin care banii munciți cu greu ai fanilor și eforturile creative ale muzicienilor finanțează în cele din urmă tehnologii letale, distopice.

Ajunge, este mai mult decât suficient.

O altă cale este posibilă.”

Un purtător de cuvânt al Spotify a transmis: „Spotify și Helsing sunt două companii separate.”

Aceștia au adăugat că Helsing „nu este implicat în Gaza” și că eforturile sale „se concentrează pe apărarea Europei în Ucraina”.

Helsing a declarat într-un comunicat: „În prezent, vedem răspândirea de informații false conform cărora tehnologia Helsing este utilizată în zone de război, altele decât Ucraina. Această informație nu este corectă. Tehnologia noastră este utilizată în țările europene doar pentru descurajare și pentru apărare împotriva agresiunii rusești în Ucraina.”

Massive Attack se alătură grupului australian King Gizzard and the Lizard Wizard, grupului canadian Godspeed You! Black Emperor, trupei americane Hotline TNT, semnată de Third Man Records, grupului alternativ american Deerhoof și trupei din Manchester Wu Lyf, retrăgându-și muzica de pe Spotify ca urmare a investiției lui Ek în Helsing.

