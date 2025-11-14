Live TV

Măsura luată de Groenlanda după ce a observat interesul cetățenilor străini de a cumpăra proprietăți pe insulă

Data publicării:
Nuuk Groenlanda
Capitala Nuuk, Groenlanda. Foto: Profimedia

Parlamentul Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei de care Statele Unite s-au arătat interesate, a aprobat o lege pentru a limita posibilitatea ca cetăţenii străini să poată achiziţiona proprietăţi pe această insulă arctică, informează vineri EFE, potrivit Agerpres. 

Noua lege prevede că, în principiu, doar cetăţenii, companiile sau organizaţiile daneze pot cumpăra terenuri şi dobândi uzufructul solului şi că cetăţenii străini trebuie să fi locuit şi plătit impozite pe insulă timp de cel puţin doi ani pentru a putea avea acces la acest drept, a informat vineri publicaţia groenlandeză Sermitsiaq.

În Groenlanda, proprietarul pământului este statul, dar este permisă utilizarea anumitor terenuri şi cumpărarea de proprietăţi.

Măsura a fost aprobată cu 21 de voturi pentru şi şase abţineri, toate venind din partea deputaţilor formaţiunii Naleraq, un partid care este favorabil obţinerii unei independenţe rapide şi care s-a arătat favorabil consolidării legăturilor cu Statele Unite.

Textul legii, care va intra în vigoare la 1 ianuarie, recunoaşte creşterea „interesului”, în ultimele luni, pentru achiziţionarea de proprietăţi pe insulă de către cetăţeni străini.

În ultimul an, preşedintele american, Donald Trump, şi-a exprimat de mai multe intenţia de a obţine Groenlanda din motive de securitate naţională, ceea ce a provocat critici atât din partea guvernului danez, cât şi a celui groenlandez.

Danemarca a crescut, de asemenea, investiţiile economice şi militare pe insula care are o populaţie de aproximativ 57.000 de locuitori şi o suprafaţă de 2,1 milioane de kilometri pătraţi, dintre care 80% este acoperită permanent de gheaţă.

Groenlanda depinde în mare măsură de veniturile din pescuit şi de ajutorul economic anual din partea Danemarcei, care acoperă aproape jumătate din bugetul său total.

Această insulă arctică beneficiază din 2010 de un nou statut de autonomie, care recunoaşte dreptul la autodeterminare, o posibilitate susţinută de majoritatea locuitorilor săi, deşi nu cu preţul pierderii nivelului de trai, conform sondajelor.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
3
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
Mine antipersonal de tip „fluture” în Donbas
4
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor...
vreme, iarna, decembrie
5
Prima prognoză a iernii, anunțul ANM. Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Digi Sport
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Sănătății anunță controale la clinica stomatologică unde o...
pupitru psd
PSD condiționează sprijinul pentru reformele Guvernului de adoptarea...
vreme, iarna, toamna, meteo
Prognoza meteo până la jumătatea lunii decembrie. Cum va fi vremea în...
cabinet stomatologic
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani...
Ultimele știri
Rusia are „a doua cea mai puternică armată din lume”, susține presa de stat de la Kremlin care citează un clasament american
Peste 40% din magazine au case self-checkout. Concluziile unui raport făcut de Consiliul Concurenței
Putin a pierdut câte 1000 de soldați în fiecare zi de război, anunță Statul Major al armatei Ucrainene
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cabana plutitoare 1
O „bijuterie ascunsă” în Groenlanda de Est: cabana plutitoare care oferă experiența unei evadări complete
MH-60S Seahawk Helicopter Replenishes USN USNS Supply and Danish HDMS Petter Willemoes
Danemarca investește miliarde pentru a-și întări apărarea în Groenlanda: Nave, drone, avioane F-35 și comandament arctic la Nuuk
Nuuk Groenlanda
Una din două femei din Groenlanda a fost victima contracepţiei forţate în urmă cu 50 de ani (raport)
sua groenlanda
„Danezii trebuie să se calmeze”: Reacția SUA după acuzațiile privind operațiuni de influență în Groenlanda
Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Finanțe.
Scandal între Danemarca și SUA pe tema Groenlandei. Diplomat american convocat la Copenhaga după suspiciuni de operațiuni de influență
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul William, "pus la colț" de fiul său. Prințul George vrea telefon cu orice preț: „A devenit o problemă...
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
Gigi Becali face calculele de play-off pentru FCSB: “Ăla e meciul decisiv! Am ajuns să întreb AI-ul”
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Milionarul Dani Mocanu s-a ascuns într-un sat de meșteri olari și dormea cu 300 de lei pe noapte. Adevărul...
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
Impozitul pe moştenire. Cine îl plăteşte şi cât costă
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Adrian Ilie n-a stat pe gânduri! Cum l-a numit pe Mircea Lucescu, după ce Marian Iancu a criticat dur...
Pro FM
Kevin Federline dezvăluie că fiii lui încearcă să repare relația cu Britney Spears: "Își iubesc enorm mama...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii recunoaște că are 17.865 de procese cu pensionarii. Pentru ce se judecă?
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Lady Gaga, adevărul nespus despre perioada A Star Is Born: tratament psihiatric, dureri și neputință. "Sunt...
UTV
Theo Rose a făcut un moment plin de emoție alături de sora ei la Sala Palatului. „Unele prietenii se...