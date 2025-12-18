Măsura luată în școlile și liceele din Marea Britanie pentru a combate misoginia

Profesorii din şcolile gimnaziale şi liceele din Anglia vor beneficia de un program de instruire pentru a identifica şi a combate semnele de sexism în sălile de cursuri. Măsura e parte a unei strategii naţionale ce vizează lupta împotriva violenţelor comise asupra femeilor, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Toţi părinţii ar trebui să poată conta pe faptul că fiicele lor sunt în siguranţă la şcoală, pe internet şi în cadrul relaţiilor lor. Dar, de prea multe ori, idei toxice se instalează de la o vârstă fragedă, fără a fi puse la îndoială”, a declarat prim-ministrul britanic, laburistul Keir Starmer, într-un comunicat de presă.

Peste 40% dintre bărbaţii tineri din Regatul Unit au o părere pozitivă despre Andrew Tate, un influencer americano-britanic care promovează masculinitatea excesivă, cunoscut pentru declaraţiile sale misogine, potrivit unui studiu realizat de asociaţia Hope Not Hate în 2024, citat de Guvernul britanic.

Şi aproape 40% dintre adolescenţii cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani şi care se află „într-o relaţie de cuplu” au spus că au fost victime ale unui comportament abuziv din punct de vedere emoţional sau fizic, potrivit asociaţiei Youth Endowment Fund.

Noul plan guvernamental, care urmează să fie detaliat joi în Parlamentul de la Londra de secretarul de stat însărcinat cu protecţia victimelor, Jess Phillips, prevede ca profesorii să fie instruiţi în legătură cu modul în care trebuie să abordeze cu elevii chestiuni precum consimţământul şi pericolele asociate cu partajarea unor imagini intime.

„Pentru a combate cât mai rapid posibil atitudinile cele mai îngrijorătoare”, elevii „cu risc ridicat vor primi „un sprijin suplimentar”, în special cursuri „despre combaterea influenţelor misogine profund înrădăcinate”, potrivit comunicatului Guvernului britanic.

O nouă linie de asistenţă telefonică le va permite adolescenţilor să primească ajutor dacă se consideră victime ale unor comportamente sexiste.

Acest plan a fost anunţat la nouă luni după difuzarea serialului TV „Adolescence”, care prezintă uciderea unei adolescente de un coleg de clasă şi influenţa ideilor despre masculinitatea excesivă asupra băieţilor.

Acel serial produs de Netflix, care a avut un impact global, a şocat profund opinia publică din Regatul Unit şi a adus în prim-planul scenei politice necesitatea de a acţiona în această privinţă.

„Investiţia în profesorii noştri şi asigurarea faptului că ei pot răspunde realităţilor cu care se confruntă copiii de astăzi reprezintă un aspect esenţial pentru protejarea tinerelor femei”, a adăugat Jess Phillips, citată în acelaşi comunicat.

Editor : C.L.B.