NATO ar trebui să avertizeze Moscova că incursiunile rusești continue cu rachete pe teritoriul aliaților ar determina luarea unor măsuri „care nu o să vă placă”, a declarat pentru TVP World fostul ambasador al SUA în Polonia, Daniel Fried. El a adăugat că Varșovia nu trebuie lăsată să răspundă singură unor provocări de acest gen.

O rachetă de croazieră rusă de tip Kh-101 a pătruns joi în spațiul aerian polonez în timpul unui atac de amploare asupra vestului Ucrainei.

Racheta, despre care autoritățile poloneze au afirmat că transporta o cantitate „semnificativă” de material exploziv, s-a prăbușit în apropierea satului Tarnawa-Kolonia, situat în estul țării, la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Ucraina.

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„Un atac asupra NATO”

Fried a afirmat că Polonia, un stat-cheie de pe flancul estic al NATO, „nu ar trebui să fie nevoită să-și asume singură această responsabilitate”. El a adăugat: „Nu este un atac asupra Poloniei. Este un atac asupra Poloniei și a NATO în același timp.”

Diplomatul a declarat că NATO ar trebui să ia în considerare posibilitatea instituirii unei zone defensive deasupra vestului Ucrainei pentru a intercepta rachetele rusești înainte ca acestea să ajungă pe teritoriul aliaților.

El a subliniat că orice inițiativă de acest gen ar trebui să implice întreaga Alianță, și nu doar statele de pe linia frontului care acționează pe cont propriu.

„Dacă responsabilitatea ar reveni doar Poloniei, rușii ar putea încerca să izoleze Polonia și să ia măsuri de represalii împotriva ei”, a spus Fried. „Polonia ar trebui să fie alături de aliații săi, iar aliații săi ar trebui să fie alături de Polonia.”

Fried a afirmat că NATO ar trebui, de asemenea, să transmită un avertisment clar Kremlinului.

„Mesajul ar trebui transmis Moscovei: dacă continuați cu aceste absurdități, vom lua măsuri care nu vă vor plăcea”, a spus el.

„O sursă nesfârșită de resentimente”

Referindu-se la relațiile polono-ucrainene, Fried a afirmat că evoluțiile recente sugerează că Kievul încearcă să depășească lunile de tensiuni diplomatice cu Varșovia.

„Consider că pașii recenți în relațiile polono-ucrainene au fost constructivi”, a spus el, descriind recenta întâlnire a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu prim-ministrul Donald Tusk drept „un pas solid înainte”.

Fried a susținut că disputele prelungite privind istoria servesc, în ultimă instanță, intereselor Rusiei.

„Certurile legate de secolul al XVII-lea sau de cel de-al Doilea Război Mondial reprezintă o fântână nesfârșită de resentimente, iar acest lucru nu aduce beneficii decât Rusiei”, a spus el. „Este important ca Polonia, Ucraina și întreaga lume liberă să se unească pentru a rezista agresiunii Kremlinului.”

Editor : M.C