Măsuri de securitate întărite în Italia şi trupe în alertă de teama unor noi violenţe în weekend

Autorităţile italiene se pregăteau vineri în perspectiva unor noi proteste şi potenţiale tulburări în weekend, inclusiv prin desfăşurarea a sute de militari, după revoltele violente care au avut loc în mai multe oraşe la sfârşitul săptămânii trecute, relatează dpa, citată de Agerpres.

Măsurile de securitate au fost întărite într-o serie de oraşe, printre care Milano, Roma şi Torino, pe fondul temerilor de noi confruntări violente în acest weekend. Potrivit relatărilor, un număr mare de forţe de ordine suplimentare se află în stare de alertă.

La Milano şi în alte localităţi au izbucnit tulburări violente în urma unor proteste iniţial paşnice împotriva costului ridicat al vieţii. În Piaţa Domului şi în zonele adiacente, tineri, majoritatea îmbrăcaţi în negru şi mascaţi, au spart vitrine, jefuind magazine şi supermarketuri.

În urma revoltelor de weekendul trecut, guvernul de dreapta condus de premierul Giorgia Meloni a anunţat că va „răspunde cu hotărâre”. În urmă cu câteva zile, guvernul a adoptat un decret prin care a dispus trimiterea a 500 de militari suplimentari la Milano.

Vineri, gările din regiunea Lombardia erau strict monitorizate şi controlate, pentru a împiedica tinerii să se îndrepte în masă spre oraş.

Potrivit cotidianului Corriere della Sera, nu vor fi permise demonstraţii în centrul oraşului Milano, iar poliţia se pregăteşte pentru a efectua arestări preventive. De asemenea, vor fi desfăşurate patrule mixte, formate din poliţişti şi militari.

În prezent, nu se pune problema instituirii unei interdicţii de circulaţie precum cele din Franţa vecină. Potrivit aceluiaşi cotidian, autorităţile doresc să evite paralizarea vieţii publice în Milano. Magazine, muzee şi staţii de metrou vor fi închise doar dacă o eventuală escaladare a situaţiei o va impune.

Divizia de operaţiuni speciale DIGOS a poliţiei a efectuat percheziţii la domiciliile a aproximativ 100 de persoane

Potrivit agenţiei ANSA, Divizia de operaţiuni speciale DIGOS a poliţiei a efectuat vineri percheziţii la domiciliile a aproximativ 100 de persoane, dintre care 51 de minori, suspectate de implicare în tulburările violente din weekendul trecut de la Milano. Percheziţiile au avut loc în Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Florenţa, Genova, Lodi, Napoli, Pescara, Padova, Cremona, Verbania, Aosta, Monza, Varese şi Verona.

Grupuri de tineri care au luat cu asalt magazine şi supermarketuri, spărgând vitrine şi comiţând acte de vandalism şi jafuri înainte de a se dispersa rapid, au provocat pagube estimate la un miliard de euro în cursul weekendului, potrivit asociaţiei comercianţilor Confcommercio. De asemenea, între aceşti tineri şi poliţie au avut loc ciocniri, în care au fost răniţi 14 poliţişti.

Peste 270 de persoane au fost reţinute, 80% dintre acestea fiind minori. Cea mai tânără persoană identificată ca participantă la aceste tulburări are 11 ani, a precizat poliţia.

Vineri, poliţia din provincia Bari (sud) a desfăşurat vineri o amplă operaţiune împotriva unui plan de comitere de jafuri similare în zonă. Operaţiunea, coordonată de Direcţia Districtuală Antimafia (DDA) şi de Parchetul pentru Minori, a vizat „un grup numeros de tineri şi adolescenţi”, suspectaţi de instigare la comiterea de infracţiuni care vizau distrugeri şi jafuri în scopuri teroriste, precum şi de deţinere de arme, muniţie şi explozibili, adaugă ANSA.

Editor : Liviu Cojan