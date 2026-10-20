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Măsuri după atacurile asupra navelor din Marea Neagră: SUA au trimis un avion de război Poseidon în Bulgaria

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avion Boeing P-8A Poseidon
Boeing P-8A Poseidon. Foto: Profimedia Images
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Un avion american de patrulare maritimă Boeing P-8A Poseidon operează de duminică în oraşul bulgar Varna de la malul Mării Negre, pentru a întări supravegherea după valul de atacuri cu drone asupra navelor comerciale din zonă.

Ministerul Apărării de la Sofia a confirmat că aeronava patrulează deasupra Mării Negre, deşi a refuzat să precizeze cât timp va rămâne în Bulgaria, informează EFE, potrivit Agerpres. 

Avionul a sosit pe 18 octombrie de la baza aeronavală Sigonella, de pe insula italiană Sicilia.

„Zborurile fac parte din măsurile de supraveghere sporite în zonă anunţate de ministrul apărării Dimitar Stoianov după atacurile cu drone asupra navelor comerciale”, a explicat sursa citată.

Avionul P-8A Poseidon, derivat din avionul de pasageri Boeing 737-800, este specializat în supravegherea maritimă, lupta antisubmarin şi urmărirea navelor de suprafaţă pentru care dispune de radar, senzori electro-optici şi alte sisteme avansate.

Conform portalului specializat Maritime.bg, aeronava efectuează zboruri zilnice la est de Varna, la o altitudine ce nu depăşeşte 2.800 de metri, un profil obişnuit în misiunile de supraveghere maritimă.

Bulgaria a solicitat vineri NATO desfăşurarea de avioane de luptă, echipamente antidronă şi rachete antiaeriene după atacurile asupra a şapte nave comerciale în largul coastelor bulgare şi româneşti începând cu 5 octombrie, soldate cu cel puţin doi marinari morţi, 28 dispăruţi şi trei ambarcaţiuni scufundate.

Deşi Bulgaria a sugerat că Rusia este cea care s-ar putea afla în spatele atacurilor, nu a acuzat în mod expres Moscova din cauza absenţei unor dovezi materiale, notează EFE. 

Editor : C.S.

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