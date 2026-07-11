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Măsuri fără precedent în Franţa, în fața unui nou val de caniculă. Ce este planul Orsec, activat în cazul dezastrelor naturale

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termometru care indica temperaturi ridicate
Foto: Guliver/ GettyImages
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Guvernul Franţei a luat măsuri fără precedent, activând planul Orsec, care se aplică în situaţii de urgenţă, ca urmare a caniculei extreme care se manifestă din nou în acest weekend.

Planul Orsec este un sistem de intervenţie de urgenţă şi asistenţă în situaţii de urgenţă, care este de obicei activat în cazul catastrofelor naturale, cum ar fi inundaţiile, relatează News.ro

Planul va fi activat în departamentele în care a fost declarat cod roşu de pericol meteorologic. Sâmbătă, vor fi 24 de astfel de departamente, inclusiv regiunea pariziană, iar în 59 de departamente meteorologii au anunţat cod portocaliu.

În ultimele zile, Franţa se confruntă cu numeroase incendii forestiere de diferite amplori, în special în sudul ţării. Acest al treilea val de caniculă în decursul a două luni este de natură să alimenteze incendiile în jumătatea sudică a ţării.

Preşedintele Emmanuel Macron a făcut apel sâmbătă la vigilenţă în faţa riscului de incendiu, reamintind că „9 din 10 incendii sunt cauzate de activitatea umană".

„O secundă de neatenţie poate pune în pericol familiile, îi poate expune la risc pe cei care ne protejează şi ne poate distruge peisajele. Fiecare are o responsabilitate. Să fim vigilenţi", a scris Emmanuel Macron pe X, transmiţând totodată pompierilor „recunoştinţa şi sprijinul" său.

Anterior s-a anunţat că peste 2.000 de decese „în plus" ar putea fi legate de ultimul val de caniculă de la sfârşitul lunii iunie din Franţa şi nu este exclus ca acest bilanţ să crească după primirea datelor complete.

Sâmbătă, un total de 22,2 milioane de locuitori - de trei ori mai mulţi decât vineri - vor fi afectaţi de cel mai înalt nivel de alertă stabilit de institutul meteorologic.

Acest val de căldură coincide cu primul weekend important de plecări în vacanţă. Erau deja peste 420 de kilometri de ambuteiaje sâmbătă, la ora locală 10:00, traficul fiind deja aglomerat în special pe Valea Ronului.

Compania de căi ferate SNCF a anunţat că va asigura un serviciu TGV „normal" în perioada sărbătorii de 14 iulie, ziua naţională a Franţei, cu 3.700 de trenuri TGV programate pe parcursul weekendului, dar intenţionează să suprime unul din trei trenuri Intercity în orele de vârf ale zilei, oferind în schimb soluţii alternative cu autocarul.

Această perioadă de caniculă se va prelungi „cel puţin până la mijlocul săptămânii viitoare, cu o probabilă scădere a temperaturilor începând din vestul ţării la începutul săptămânii", adaugă Institutul Meteorologic.

Editor : M.B.

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