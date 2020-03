Măsurile excepționale anunțate de Trump în lupta cu coronavirusul. Un "spital plutitor" va fi trimis în New York

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că va invoca Legea de producţie pentru apărare, care permite administraţiei SUA să accelereze producţia de echipamente necesare în combaterea pandemiei de coronavirus, scrie Agerpres.

Trump a anunţat de asemenea că o navă-spital va fi trimisă statului New York, puternic afectat de pandemie, pentru a ajuta persoanele bolnave de COVID-19, şi că o a doua navă-spital va fi trimisă pe Coasta de Vest.

Potrivit guvernatorului statului New York, Andrew Cuomo, nava-spital, US Comfort, are 1.000 de camere şi săli de operaţie şi va andoca în portul oraşului New York.

"Este o măsură excepţională, cu siguranţă. Este pur şi simplu un spital plutitor, care va spori capacităţile noastre", a afirmat el într-o conferinţă de presă la New York, fără a preciza când va ajunge exact nava-spital, potrivit AFP.

Într-un discurs susţinut în sala de briefing de la Casa Albă în cadrul conferinţelor de presă zilnice alături de grupul operativ privind coronavirusul, Trump a precizat că va promulga Defense Production Act în cursul zilei de miercuri.

Legea, care datează din timpul Războiului din Coreea, din anii '50, îi conferă preşedintelui autoritatea de "a grăbi şi a extinde aprovizionările de resurse de la baza industrială americană pentru a sprijini programele militare, energetice, spaţiale şi de securitate internă", conform unui rezumat publicat pe site-ul Agenţiei Federale pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă.

"Vom folosi Defense Production Act doar în caz că vom avea nevoie", a spus Trump.

Vicepreşedintele Mike Pence, responsabil cu grupul operativ de combatere a coronavirusului, le-a cerut tuturor americanilor să amâne operaţiile chirurgicale care nu sunt urgente pentru a permite spitalelor să se concentreze pe afluxul tot mai mare de pacienţi afectaţi de boala respiratorie COVID-19 cauzată de noul coronavirus.

Deborah Birx, membră a grupului operativ, le-a cerut tinerilor să respecte recomandările administraţiei, cerând un efort de 15 zile pentru a încetini răspândirea coronavirusului. Tinerii sunt consideraţi transmiţători-cheie ai coronavirusului, care poate fi transmis chiar şi de persoane cu simptome uşoare sau fără simptome.

Numărul cazurilor de îmbolnăvire în SUA a trecut de 7.000, iar numărul deceselor a depăşit pragul de 100.

Statul New York este unul dintre cele mai afectate de pandemie, având miercuri 2.300 de cazuri confirmate, la o populaţie de circa 20 de milioane de locuitori.

Primarul New York-ului, Bill de Blasio, a cerut miercuri "intervenţia de urgenţă" a armatei americane, în contextul în care numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus se apropie de 1.000 în cel mai mare oraş din SUA, potrivit DPA.

