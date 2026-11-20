Vicepremierul italian şi ministru al Transporturilor, Matteo Salvini, de asemenea lider al partidului de dreapta Liga, a cerut vineri autorităţilor ucrainene să închidă un website care conţine o listă neagră „în stil nazist” cu politicieni străini etichetaţi acolo ca inamici ai Ucrainei, listă pe care se află şi numele său, relatează agenţia ANSA.

Salvini, care înainte de războiul din Ucraina era un admirator deschis al preşedintelui rus Vladimir Putin, a salutat că Parlamentul European ar fi cerut de asemenea închiderea acelui website şi că ambasadorul Ucrainei în Italia s-a delimitat de acesta.

„Mi se pare că Parlamentul European a cerut închiderea unui website care face un scop în sine din violenţă şi din liste negre în stil nazist”, a spus vicepremierul italian, potrivit Agerpres.

„Aştept ca autorităţile ucrainene să închidă un website care răspândeşte inclusiv mesaje ce incită la ură şi moarte. Prin urmare, este un pas binevenit faptul că ambasadorul Ucrainei s-a distanţat de acesta. Dacă vor face ceea ce li se cere din Europa, noi vom fi toţi mulţumiţi”, a adăugat Salvini.

Este vorba despre website-ul „Myrotvoreţ”, care funcţionează ca o bază de date cu numele, fotografiile şi datele personale a zeci de mii de politicieni, jurnalişti şi oficiali internaţionali etichetaţi de acest portal ca „inamici ai Ucrainei”.

Ministrul italian de externe Antonio Tajani i-a dispus miercuri ambasadorului Italiei în Ucraina să ceară clarificări din partea autorităţilor acestei ţări după ce europarlamentarii italieni din partidul Mişcarea 5 Stele (M5S) au apărut pe acel website.

Partidul Mişcarea 5 Stele (M5S) este un partid de opoziţie condus de fostul prim-ministru Giuseppe Conte şi care critică livrările de arme către Kiev şi creşterea cheltuielilor militare.

Primul eurodeputat al acestui partid apărut pe respectiva listă, pe 16 noiembrie, a fost Danilo Della Valle, alături de alţi europarlamentari din diverse ţări şi grupuri politice. Portalul ucrainean a adăugat apoi pe aceeaşi listă alţi eurodeputaţi din M5S, iar în final i-a inclus acolo pe toţi europarlamentarii acestui partid.

Ministrul Antonio Tajani a avertizat în acest context că „libertatea de exprimare şi respectul faţă de pluralismul politic sunt principii fundamentale ale democraţiei, care trebuie apărate în orice moment”. Totuşi, el a asigurat că Italia îşi va menţine sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia.

Editor : C.L.B.