Medici chinezi: Italia repetă erorile Chinei în implementarea carantinei

Italia trebuie să treacă la carantinarea în masă a pacienţilor cu coronavirus cu simptome uşoare, în loc să-i lase să se izoleze acasă, potrivit unui grup de experţi chinezi care au călătorit în țara europeană pentru a sfătui autoritățile de acolo, relatează Bloomberg.

Liang Zong An, şeful departamentului de boli respiratorii, Universitatea Sichuan, a declarat: „Medicii din China au spus că persoanele cu simptome uşoare ar trebui izolate la domiciliu pentru a reduce povara asupra sistemului de sănătate din Wuhan. Aceasta a fost o greşeală uriaşă”

În primele luni ale epidemiei, nu s-a înţeles bine cât de infecţios ar putea fi virusul, chiar şi la cei care nu păreau foarte bolnavi, dar cercetătorii ştiu acum că şi cei cu simptome uşoare pot răspândi virusul în rândul membrilor familiei sau altora din jurul casei.

China a rezolvat această greşeală într-un timp scurt şi a pus în carantină chiar şi pacienţii cu simptome uşoare, iar Italia ar trebui să aplice acelaşi lucru, a adăugat medicul.

Potrivit cercetătorului Xiao Ning, care lucrează la Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din China, 80 la sută dintre infecţiile care au apărut în grupuri provin de la persoane cărora li s-a spus să rămână în case.

Zong An a spus că familiile italiene trăiesc în apartamente mai mari decât oamenii din Wuhan, există tot mai multe dovezi că toate familiile sunt infectate de un singur transportator. „Nu putem spune dacă carantina la domiciliu din Italia este corectă sau greşită, deoarece fiecare ţară are propriul său mecanism, dar am găsit câteva probleme”, a spus Zong An, menţionând că experţii italieni cu care au discutat nu au putut spune câte infecţii au apărut după izolarea la domiciliu.

Pe de altă parte, Milano a început să plaseze pacienţi cu simptome uşoare în hoteluri, care vor ajuta la izolarea pacienţilor de familiile lor în timpul carantinei pentru a încerca să împiedice creşterea numărului de cazuri.

Numărul de decese cauzate de COVID-19 în Italia a depăşit 10.000, weekendul trecut. Italia, care este ţara cu cel mai multe cazuri / rata de mortalitate din lume, a decis în sfârşit să îşi închidă fabricile care nu produc produse de bază.

Redactare G.M.