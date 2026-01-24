Medicii din Italia pot prescrie vizite la muzeu. Arta, introdusă oficial într-un proiect-pilot pentru sănătatea psihică

Medicii din regiunea Piemont, Italia, pot prescrie pacienților nu doar medicamente, ci și vizite la muzeu, ateliere artistice și activități culturale, în cadrul unui proiect-pilot care introduce „prescripția socială” în sistemul public de sănătate. Inițiativa, lansată de serviciul sanitar Asl To3, urmărește să sprijine sănătatea psihică și emoțională a persoanelor vulnerabile, prin integrarea artei și culturii în planurile personalizate de tratament, relatează presa italiană.

Inițiativa se numește „Muzeu și Bunăstare: trasee de îngrijire prin artă și cultură” și este un proiect experimental lansat de Asl To3, care introduce conceptul de „prescripție socială” în sistemul de sănătate comunitară.

Concret, alături de tratamentele medicamentoase, medicii de familie pot prescrie, printr-o rețetă simplă, vizite la muzeu, ateliere artistice și activități experiențiale, incluse în planul personalizat de îngrijire al pacienților vulnerabili.

Proiectul a apărut ca o evoluție a inițiativei „Oulx: in arte salus” și implică două repere culturale de excelență ale regiunii: Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea și Reggia di Venaria, deja implicate de ani buni în proiecte care îmbină cultura și sănătatea. Obiectivul este clar: scoaterea pacienților din cabinetul medical și integrarea lor în spații capabile să genereze bunăstare, relaționare și stimulare emoțională.

Inițiativa este susținută de Fundația Compagnia di San Paolo, în cadrul programului „Cantiere Cultura e Salute 2025”. Legitimitatea științifică a proiectului este confirmată și de Organizația Mondială a Sănătății, care, într-un raport publicat în 2019, bazat pe peste 3.000 de studii internaționale, recunoaște artelor un rol esențial în prevenție, sprijin psihologic, gestionarea bolilor cronice și îmbunătățirea calității vieții. Medici din Torino aplică deja acest model.

Experiențele culturale activează procese cognitive, emoționale și sociale care pot reduce anxietatea, izolarea socială și formele ușoare sau moderate de depresie. „Muzeu și Bunăstare” se integrează în modelul de medicină de proximitate care va sta la baza viitoarelor „Case ale comunității”. Proiectul a fost conceput de personalul de asistență medicală al districtului Val Susa–Val Sangone și este rezultatul unei colaborări multiprofesionale ce implică medici, asistenți, psihologi, specialiști în promovarea sănătății, artiști, profesori și asociații locale.

Centrul medical din Oulx s-a transformat, în ultimii ani, într-un spațiu permanent de artă, deschis comunității. Proiectul se adresează adulților și vârstnicilor singuri, persoanelor cu fragilități psihologice, dizabilități intelectuale ușoare, boli cronice sau vulnerabilități sociale.

După prescrierea de către medic și programarea prin sistemul CUP, pacienții sunt însoțiți de echipa medicală la muzeu, în grupuri mici. La finalul parcursului este prevăzută o monitorizare clinică și evaluarea rezultatelor.

„Prin acest proiect”, explică directorul general al Asl To3, Giovanni La Valle, „serviciile medicale comunitare se deschid către societate și depășesc modelul tradițional de îngrijire, recunoscând artei un rol activ în parcursurile de sănătate”. Pentru Francesco Manacorda, directorul Castello di Rivoli, „recunoașterea experienței artistice ca formă de tratament înseamnă atribuirea muzeului a unei funcții de însoțire către bunăstare”.

